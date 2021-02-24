盾牌口罩減價！中環新分店一連5日推優惠　最平$19.5/50個

【口罩／盾牌／Body Shielder／門市／優惠／消委會】獲得消委會5星評分的盾牌口罩，再於中環開設新門市，今日起（24日）一連5日推出折扣優惠，所有盾牌外科3層平面口罩由由6.5折起，第1日6.5折，第2日（25日）7折，如此類推。
盾牌口罩再於中環開設新門市，今日起（24日）一連5日推出折扣優惠。（盾牌FB圖片）
以今日（24日）6.5折優惠為例，購買「P class專業版ASTM Level 2」口罩50片獨立包裝，每盒只賣45.5元。而全店原售價最平的「康加Heal+h口罩ASTM Level 1」50片裝，每盒只賣19.5元。
地址：中環租庇利街14號章記大廈A舖
營業時間：每天11:00-19:00
即睇每日（24/2 - 28/2）優惠折扣詳情▼▼▼
盾牌Level 2白色低敏感口罩詳情▼▼▼
盾牌推出純白色Level 2成人口罩，適合皮膚敏感或有濕疹人士配戴，售價最平為100元50片獨立包裝。（盾牌FB圖片）
盾牌ASTM Level 3超保護彩虹口罩，總共有12色選擇，今次都有優惠▼▼▼
盾牌口罩推出超保護Level 3彩虹色口罩，BFE、PFE99%。（盾牌fb圖片）
盾牌 各款口罩2021最新價格：
-P-Class 專業版ASTM Level 2
（獨立包裝）
- M40成人175x90mm
- M43兒童145x90mm
- M46幼童120x80mm
$70/盒/50片 藍色
Pure 純潔 白色Level 2 175x95mm
- $3/片
- $20/包10片
- $80/盒50片
- 兒童散裝145x80mm
$60/盒/50片 （散裝 ）藍色
-Super Protection 超保護12色口罩系列 Level 3（獨立包裝）
成人175x95
兒童145x95
幼童120x80
- $2/個散賣
- 1包單色/10個，每包$20
- 2包混色/20個，每包$18
- 3包混色/30個，每包$16
- 4包混色/40個，每包$15
- 5包混色/50個，每包$14
- 單色/盒/50個，$60/盒
- 10色混色/盒/50個，$70/盒
Slim苗條 160x95mm Level 3
（獨立包裝）
- $3/個散賣
- $20/包10個
- $70/盒50個
活性碳口罩 Level 3（獨立包裝）
- $4/個
- $35/包10個
- $90/盒30個
-Comfort舒適口罩,ASTM Level 3
M18 成人175x95mm
$90/盒/50片 （獨立包裝）藍色
-NOBLE貴族系列口罩
ASTM Level 3
M8 成人175x95mm
$100/盒/50片 （獨立包裝）藍色
Noble-Elegant 貴族-高雅系列
$3/片，$25/盒10個（獨立包裝）
-Medical醫科系列
ASTM Level 3
M1成人175x95mm
$120/盒/50片 （獨立包裝）藍色
其他品牌口罩價格：
-美舒健Masking
ASTM Level 3
M84 成人175x90mm
$60/盒/50 片 （獨立包裝）藍色
-Toukai東海
ASTM Level 3
M20 兒童口罩 145x90mm
5-12 歲兒童專用
價格： $50/盒/50片（散裝）綠色
-Toukai東海 ASTM Level 3 藍色
M61成人175x95mm
M62兒童145x90mm
M63幼童口罩120x80mm
價格： $60/盒/50片（獨立包裝）
-康加Heal+h口罩ASTM Level 1
成人175x95mm
$30/盒/50片 （散裝）藍色
-康加Heal+h口罩 ASTM Level 2
成人175x95mm
$35/盒/50片 （散裝）藍色
兒童145x95mm
$30/盒/50平 （散裝）藍色
-康加Heal+h口罩 ASTM Level 3
成人175x95mm
$40/盒/50片 （散裝）藍色
消委會30款口罩效能測試及整體評分▼▼▼
有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。
如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。
同場加映：K Kwong教點分辨口罩真假