巴黎地下墓穴藏600萬具屍骨　無人有完整地圖　探險者一去不返？

撰文： 夏洛特 最後更新日期： 2021-02-26 23:00

浪漫是巴黎的代名詞，很難想像在其別緻街道下，埋葬着600多萬具人類骸骨。據知這座龐大的地下墓穴總長度達到約250公里，無人擁有完整地圖。除了已知並開放的區域外，每年仍有不少人擅闖那些未被開放區域，觸發失蹤事件。當中有人幸運地被尋回，但也有人因此迷路餓死，一去不返。

巴黎地下墓穴放有600多萬具的人類骸骨。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

專門分享懸案的Youtuber「小烏」，曾介紹這個地下墓穴的事迹。事源17世紀末巴黎瘟疫橫行，法王路易十六因應市內20萬多人喪命，大量屍體無處安葬，公共衛生急速惡化，遂下令將市內所有公墓骸骨轉移到前身是採石場的地下通道內。

這項龐大工程一做便是20多年，據稱直到1810年為止，墓穴擺放逾600萬具骸骨，總長達到約250公里，數量遠超巴黎目前逾200萬的人口。墓穴內保存的還包括法國大革命時期的罹難者、名人如提出「三權分立」的思想家孟德斯鳩、路易十五情婦龐巴度等，都被安放在此。

神秘地下古墓

巴黎地下墓穴總長約250公里，當局僅開放 1.5公里長的隧道予人參觀。但仍有不少人違法進入未開放區域。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

+ 2 + 2 + 2

然而，墓穴至今沒有完整地圖顯示結構，僅確定它主要分布在巴黎市的4區、5區和14區地下約20至30米左右。政府僅開放 1.5公里長的隧道予人參觀，即已知總面積的0.6%。人們可以從巴黎地下墓穴博物館進入，走下130階級左右便到達墓穴深處，期間不得超過 200人。

至於其他區域，則早於1955年開始被立法禁止闖入。然而，仍有不少人在巴黎市內四處尋找未公開的墓穴入口，藉此進入禁區「試膽」，更甚者在墓穴中開派對、音樂會等消閒娛樂。據指巴黎警方近年在禁區發現神秘電影院，裏面設備齊全，更設有餐廳和酒吧。

團體「WATO」（We Are the Oracle）在墓穴禁區秘密舉辦「地下燭光晚宴」。（資料圖片）

另有團體「WATO」（We Are the Oracle）曾在墓穴禁區舉辦「地下燭光晚宴」，其時約有40人參加，大部分是社會上精英階級。事後派對引發爭議，質疑這樣對先人不敬。後來該派對受市政府接納，認為它讓巴黎更具吸引力，並讓其不再隱秘進行，事件才告平息。

偶爾還是有人因此被困墓穴，像是2017年6月，2名少年誤闖地下墓穴未開放的禁區，結果失蹤3天，最後幸運地被搜救犬發現，當時2名少年出現失溫情況，要馬上送院。至於他們到底如何進入，以及誰幫他們報警，則成為無人能解的謎團。

有製片商以巴黎地下墓穴的靈異傳聞為靈感，於2014年拍成驚悚電影《忐忑》。（電影《忐忑》劇照）

迷宮危機重重？

然而，並非每個人都能安然離開墓穴。1793年冬天，當時任職保安的菲利貝爾（Philibert Aspairt）在墓道中迷路找不到出口，最後在墓穴餓死，屍身在11年後才被人發現。人們在找到菲利貝爾屍體的地點，樹立墓碑作為紀念。另有人聲稱在墓穴看見菲利貝爾魂魄，疑似仍在徘徊找尋出口。

法國導演費里蘭德則在其1998年的紀錄片中指，有影片顯示墓穴禁區曾有持相機拍攝者被不明人士追趕，最後跌下相機不知去向。由此可見禁區內隨時遇有未知危險，而且求救無援。

法國導演費里蘭德在1998年拍攝有關巴黎地下墓穴的紀錄片。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

另一邊廂，網上不時有人聲稱闖入禁區後「撞鬼」。其中有詭異影片顯示，一個不明白色影子出現在漆黑的墓穴環境內。接二連三的靈異傳聞，最終引起製片商興趣，於2014年深入墓穴拍成驚悚電影《忐忑》。內容講述一群年輕人前往地下墓穴尋寶，期間遇上一連串不可思議事件，恐怖氣氛讓人不寒而慄。

網上不時有人聲稱闖入禁區後「撞鬼」，並有詭異影片顯示「鬼影」。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

不過再多的靈異傳聞，似乎都擋不住人們追求刺激的腳步。據指每到夏季熱浪來襲時，巴黎市內不少人會走到這座「地下城」避暑，順便在此聚會或是探險，絲毫未懼旁邊的人骨牆。部分人更拿走骨頭拍照打卡，再隨手丟棄於市內某處，引起命案疑雲。

【本文已獲「腦洞烏托邦」授權刊登。】