房門反鎖搵開鎖佬　港媽嘆15秒搞掂太快：突然間消失咗$350

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-03-03 19:00

屋企有門損壞或被反鎖，大多人都會找開鎖佬上門解決。有港媽最近網上發帖訴苦，表示自己房門反鎖，她遂花350元找來鎖匠開鎖，但未料對方只花了15秒便開門，讓她直呼：「突然消失$350，好似一陣風飄過」，引來網民熱議，並笑言「又係妳自己話趕時間，15秒又話快」。

有港媽發帖訴苦，表示家中有房門反鎖，她花350元找來鎖匠，未料對方只用了15秒便成功開門。（示意圖 / 資料圖片）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

港媽昨日在facebook群組「Mei Foo 美孚」發文，指其房門反鎖，但當時趕着出門，手機剛好放在房內，於是找到鎖匠上門處理，要價350元，但鎖匠最後只花了15秒便開門，慨嘆「突然間消失咗$350，有冇谷友安慰下」、「好似一陣風飄過」、「一陣風飄一飄，入門出門$350」。

許多網民看後建議樓主自學開鎖，並指350元開鎖費已經非常划算，認為是鎖匠夠專業，才能快速開鎖，「唔通妳覺得畀$350開3個鐘抵啲？」、「專業嘅嘢唔係用時間去衡量」、「咁就太虧了，師傅應該開個1、2粒鐘才見得物有所值」、「妳估佢每15秒就有一單生意咩……行去妳屋企都用咗15分鐘吧」、「350咪平囉，我問過500呀」。

（fb群組「Mei Foo 美孚」）

同場加映：自己鎖自己換！裝修佬教你簡單DIY換圓珠鎖▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

同場加映：老公付$6000家用 高薪港媽負責租樓供書教學保險請工人：決離婚