韓國網紅有樣有身材仲有才華　IG分享畫作原來模特兒是自己！

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-03-05 23:00

網紅有樣又有身材，有才華的話就更加吸引！韓國網紅「Ara Go 고아라」（IG：ara.the.creator）就是代表者之一，擁標緻五官之餘，身材亦十分健美，再加上她擅於畫畫，成功吸引大批粉絲！

韓國網紅「Ara Go 고아라」有樣又有身材更有才華！（IG「ara.the.creator」圖片）

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「Ara Go 고아라」雖然來自韓國，不過外貌風格卻令人覺得「鬼妹仔」，她的身材健美，特別是線條比例都十分理想，相信平時都有勤力健身保持體型！她的IG除了有一般打卡照外，她亦分享自己的畫作，漂亮之餘亦都帶有一點性感，而最特別是她更會擔任自己畫作的模特兒，當她與作品合照時恍如雙胞胎一樣！

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