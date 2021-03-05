阿媽常擅自拆信摷袋　成年囝囝怨無私隱　網民超有共鳴教咁樣解決

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-03-05 21:50

最安全的地方可以是最危險，最易被侵犯私隱的地方很有可能就是自己的家。有網民發文指，已出來社會工作2、3年，但母親仍然會擅自拆開信件及翻看袋子，甚至得知其個人財務更會多多意見，令他大感無奈，「到底因乜事我老母咁鍾意睇我啲嘢？」。

有網民發文指，已出來社會工作2、3年，但母親仍然會擅自拆開信件及翻看袋子，甚至得知其個人財務更會多多意見，令他大感無奈。（《愛回家之開心速遞》劇照）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

有網民在香港討論區以「老母成日拆我啲信同摷我個袋」為題發文，母親常常擅自折開其私人信件，「次次都同我講『做乜碌咁多卡呀』、『銀行咁多錢就乜唔畀多啲家用之類』」，即使他向母親作多次提醒，但對方仍然不聽。近日母親趁他不為意時翻看其隨身袋，有幾次上完廁所就碰見她正在搜查。

為了減低衝突，樓主已經袋不離身，以為這樣做會令母親知道出了問題，會收斂一些，詎料有天跟她外出吃飯時，一時大意放下袋子，回到座位就發現她依舊如是。樓主不禁問「到底因乜事我老母咁鐘意睇我啲嘢？」，又指自己都樂意跟母親分享，「佢問乜我都有答佢呀，到底有乜咁好奇呢？」

帖文一出隨即引起網民共鳴，不少人都稱經歷過類似情況，明白父母對子女的關心，但都不能不重視私隱，更指出他們會怎樣回應質疑，如「我養大你有乜唔知得！」有網民則向樓主提出多個解決方法▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

同場加映：1人1個屋企寒酸習慣

+ 15 + 15 + 15

同場加映：借錢替母治病付家用 港男負債10幾萬：媽咪2層樓揸手都冇話幫我

借錢替母治病付家用 港男負債10幾萬：媽咪2層樓揸手都冇話幫我