iPhone會竊聽？台女講完玻璃瓶開手機即見廣告　網民教可以咁防範

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-03-06 20:30

剛剛和朋友聊起酒杯，下秒滑手機竟然看到酒杯廣告？不少手機用戶都有過類似經驗，日前台灣有女生在討論區Dcard分享，稱和父母逛IKEA買了乾花後，說起要買玻璃瓶，結果之後看IG時竟出現玻璃杯的廣告，但她明明沒有搜過任何玻璃物件，僅僅口述過，「真的相信哀鳳（iPhone）會竊聽了」。網民紛紛分享類似經驗，有人覺得只是大數據時代的演算法，不必過慮，但也有網民教路，指iPhone本身不會錄音，但會開放錄音功能予App，如果用家感到擔心，可以檢查App的麥克風取用權限，不讓有慮的App取用。

台女與家人買完乾花後提起要買玻璃瓶，其後竟在手機裏看到玻璃瓶廣告。（Dcard圖片）

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台女在Dcard貼文分享，稱早前跟爸媽一起去逛IKEA時買了包乾花，原本想順便買玻璃瓶，但剛好媽媽說家裏已經有。晚上9時多，台女問媽媽拿玻璃瓶，因媽媽未有回應，她多喊了幾次也沒有拿到；結果當時11時左右，她滑IG時竟然就出現「玻璃杯」廣告，她大呼太誇張，因為她完全未搜尋過任何關於玻璃的東西及文章。

台女稱自己過去有聽過「哀鳳會竊聽」的傳聞，但因為她用電話時看到的廣告，很多都是平日有搜尋過的東西，所以未有為意，這次她由頭到尾只是從口中講過玻璃瓶，所以才大嘆「真的會竊聽啊，因為我又講那麼多次，突然覺得毛毛的」。

台女指從未用手機查過關於玻璃的任何東西，但看IG時就見到玻璃杯的廣告。（Dcard圖片）

有網民隨即分享類似經歷，紛紛表示憂慮被竊聽，然而不少網民也認為這種想法太杞人憂天，因為電話有演算法去推測出用戶有興趣的內容，例如App會對比你的搜尋、對話紀錄等，做交叉對比得出答案，在大數據年代很平常。有網民建議可以將所有東西（App）都關上就可以避過這問題，「請把所有的東西含定位都關閉，演算法會通過搜尋、照片、聲音、定位推送廣告給你」。

網民點睇：

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有網民教路，其實iPhone並不會竊聽，而是部分App的設定中，有授權App使用手機的咪高風，已有不少手機專家指如果用家擔心，可以檢視App的咪高風存取權限，然後關閉有慮的App，而較易有問題的是fb和IG。

（綜合）

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