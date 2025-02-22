觀塘大媽搭的士車資$35.3！堅持這樣找續要司機減3毫：叫你找呀！

乘搭的士應該按咪錶支付車資，惟有的士司機在網上慘呻，表示有1晚在觀塘接載1名中年婦人前往順天邨，對方上車時已略有怨言，批評其他行家沒有遷就她，令她被迫登上樓主之的士，「喺呢度坐多幾盞燈」，因而車資增多。當的士抵達目的士後，咪錶顯示車資是35.3元，惟中年婦卻自動「四捨五入」，遞上40元要求找續5元，司機立即抗議，但她堅持「叫你找呀，找啦，咁多嘢講！」。



大量網民笑言「3毫子豪畀佢啦」、「無謂為3毫子傷和氣」、「你唔找畀佢，你就罪大惡極」。



咪錶顯示35.3元，中年婦取出40元，要求「找返5蚊畀我」，即自動「四捨五入」免收3毫子。（facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」）

中年婦自動四捨五入 車資35.3元變35元

樓主在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」表示，深夜在觀塘等客，其間1名中年婦人上車要求前往順天邨，埋怨打完麻雀後等車，其他的士司機沒有遷就讓她上車，她被迫前往樓主身處位置上車，「焗住喺呢度坐多幾盞燈」，估計車資變多。樓主安慰婦人，指反正沒有其他交通工具，「坐多幾盞燈（冇所謂）囉」。

抵達目的地後，車頭顯示屏見到時間為凌晨5時許，而咪錶顯示車資是35.3元，中年婦取出40元，要求「找返5蚊畀我」，言下之意自行「四捨五入」，要司機免收3毫子。樓主反駁「師奶呀，35.3蚊喎，爭3毫子喎」，中年婦即說「叫你找呀，找啦，咁多嘢講！」。

樓主反駁「師奶呀，35.3蚊喎，爭3毫子喎」，中年婦即說「叫你找呀，找啦，咁多嘢講！」。（《降魔的》電視劇照）

網民︰可能樓主真係有7毫子找畀佢

許多網民留言指「樓主平時會收足3毫子定計1蚊先？」、「3毫子話多唔多，話少唔少，正常係司機收足，個客就畀埋餘下7毫子」、「可能樓主真係有7毫子找畀佢」。

（facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」）