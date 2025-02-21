港男無幫襯尖沙咀快餐店　擅自取水飲遭經理斥責　圖公審反被圍攻

不少食肆都會免費提供清水，但前提是對方入店光顧。有港男在網上批評，日前進入尖沙咀1間快餐店，沒有光顧就打算擅自取水，職員提醒即將關門，經理更直言「你攞水都出聲呀，唔係老奉㗎」，令到港男怒斥對方態度惡劣，在網上揚言「間嘢聽執啦」。



許多網民留言指「冇幫襯，人哋畀你係人情，唔畀你係道理，點解你都好意思貼文去X人？」、「唔幫襯就攞人哋啲水飲，仲要覺得自己冇錯，幾蚊1枝水都畀唔起錢，真係慘」。



樓主進入尖沙咀1間快餐店，沒有光顧就打算擅自取水，經理直言「你攞水都出聲呀，唔係老奉㗎」。（示意圖/gettyimages）

經理︰攞水都出聲呀，唔係老奉㗎

樓主在Threads表示，當日下午4時40分左右，前往尖沙咀1間快餐店，直接取杯打算飲水，其間有職員表示「唔好意思，我哋收5點」，樓主同樣說了1句「唔好意思」，然後交還杯子。豈料離開之際，經理批評樓主「攞水都出聲呀，唔係老奉㗎」。

樓主怒斥經理態度惡劣，在網上揚言「間嘢聽執啦」。（示意圖/gettyimages）

樓主批評態度惡劣 網民反支持食肆

樓主狠批不少食肆都會免費提供清水，對方從事服務性行業，態度如斯惡劣，揚言「間嘢聽執啦」，但網民支持該間快餐店，「歪理當道理，唔幫襯仲好意思要問人攞水」、「去便利店買支水啦」。樓主仍然堅持己見，認為不少人沒有在商場消費，都照樣借廁所，和他免費取水的道理一樣，網民慨嘆「唔少商場廁所一向對外開放，希望增加人流，同你不問自取唔一樣，明未？」。

（Threads）