奶奶洗完蝦！媳婦驚揭用這家電「洗」超崩潰　網民籲小心恐怖後續

餸菜需要清洗，但也要「洗」得其法。台灣有人妻在網上發帖，聲其奶奶表示買了鮮蝦而且清洗完，要求媳婦回家後煮來吃。惟人妻在屋中無法找到鮮蝦，經追問後，奶奶竟表示「蝦在洗衣機裡面」。人妻開機見鮮蝦滿滿，頓感崩潰，更指事後放了洗衣液和留香珠，「還是一股味道，這以後還怎麼用啊？」。



許多網民笑言「這麼天才的想法」、「可能想要脫水」、「這樣感覺我家人把鞋子放下去洗，好像小兒科了，我釋懷了」。惟有網民提醒樓主，其奶奶這樣做已違一般常理，可能有更恐怖後續，「看是否能怎樣帶婆婆去檢測失智狀況，可能真的生病了」。



樓主追問奶奶後，才得知「蝦在洗衣機裡面」，樓主打開洗衣機，果然發現鮮蝦，傳出「一股海鮮的腥味」。（Threads圖片）

樓主打開洗衣機︰一股海鮮的腥味

樓主在Threads發文訴苦，指自己一家與奶奶同住，關係一般，奶奶有日表示「家裡有蝦，已經洗完了」，但她下午需要出門，要求樓主下班回家煮蝦。樓主回家後，卻未能尋得蝦蹤，於是詢問奶奶，獲回覆稱「蝦在洗衣機裡面」。樓主頓感到不可思議，打開洗衣機時，即傳出「一股海鮮的腥味」。

樓主將蝦撈出，事後在洗衣機「放了洗衣液和留香珠，但是還是一股味道，這以後還怎麼用啊？」。

樓主自言和奶奶關係一般，沒料到對方竟會把蝦放進洗衣機洗。（《童話故事下集》電視劇照）

網民︰還是不要吃比較好吧

大量網民笑言「我婆婆是把梅子放進洗衣機洗，我快瘋了」、「我婆婆拿一滴漂白水去清洗切菜板，我整個暈倒」、「蝦還是不要吃比較好吧，日常洗衣都可能有洗衣粉殘留在內，忍痛一次把蝦丟掉，再告訴婆婆不能吃」，其他人提供不同除腥方法，樓主逐一多謝。

有網民分享類似經歷，「我爸以前把章魚拿去洗衣機裡面洗，告訴我漁夫都這樣做，而且這樣才好吃」，惟有人認為樓主應正視問題，懷疑其奶奶患上失智症，「太誇張了⋯婆婆是不是智力衰退了」、「雖然大部分的人都覺得很瞎，但我想提醒一下，看是否能怎樣帶婆婆去檢測失智狀況，可能真的生病了，正常人一般情形下是不會這麼做」 。

（Threads）