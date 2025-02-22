小學老師示範「觀」、「還」2字這樣寫　網民狠斥文盲：誤人子弟

小學生有錯字當然倚靠老師提醒糾正。近日有從事補習行業的網民在社交平台分享小學生的功課，顯示有老師指學生寫錯「觀」、「還」兩字，並在旁示範「正確」寫法，但寫法卻明顯有誤。她同時認出涉事老師字跡，指對方「已經錯咗十幾次」，故感不滿公審，「宜家做老師係咪唔使識字」。



不少網民都認為事件離譜，「咁簡單嘅字都寫到錯晒，文盲都做到老師」、「咪出嚟害人」，並建議學生家長向學校作出投訴。有人為該老師護航，「係咪新港人，唔熟繁體字呀」，卻被網民反駁指，「觀嘅簡體字唔係咁，應該純粹係老師唔識字」。



有小學老師指學生寫錯字，示範「正確」寫法並要求對方改正，功課紙曝光惹質疑，「咪出嚟害人」。（《心裏美》劇照）

小學老師示範寫法 「觀」、「還」兩字這樣寫？

有補習老師在threads帳號以「宜家做老師係咪唔使識字」為題發帖，並上傳1張小學學生的功課紙。相中可見，批改作業的老師要求學生修改「觀」和「還」二字，並在功課紙上示範「正確」寫法。其中「觀」字「草花頭」下方缺少2個「口」字；而「還」則是「罒」下少了1橫，學生在其中一個括號內作出修正，變相跟隨老師一同出錯。樓主看不過眼，遂於網上公開事件。

該老師要求學生修改「觀」、「還」兩字，並示範「正確」寫法，被批誤人子弟。（threads圖片）

老師被批誤人子弟：咪出嚟害人

帖文一出瞬間惹來網民熱議，許多人都質疑老師中文能力，「好X過份喎」、「咁簡單嘅字都寫到錯晒，文盲都做到老師」、「誤人子弟」、「咪出嚟害人」、「『還』字當佢手抽筋寫漏一畫，『觀』字香港讀書大，唔可能寫成咁樣」、「觀字正常香港人寫到咁，一定會自己發現有問題先」、「係我就送返個交叉畀老師，再送多個括弧畀佢改正」，並籲家長向學校投訴，「宜家啲老師大部分都係合約嚟，炒得」。

樓主認出涉事老師字跡 感嘆：已經錯咗十幾次

有人嘗試為老師護航，「係咪新港人，唔熟繁體字呀」、「會唔會係捱夜改功課，太攰失誤」、「你肯定係老師寫？有無可能係隔籬個同學寫？交換批改，時有發生」。

樓主回覆指肯定是老師批改，稱「因為我認得佢嘅字跡，已經錯咗十幾次」，有留言亦覺得明顯是老師出錯，「唔似學生字，學生點會用紅筆」、「觀嘅簡體字唔係咁，應該純粹係老師唔識字」。

（threads＠mmercyylaamm）