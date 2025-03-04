內地夫婦推BB車問：有免費車去機場？　下句想借錢 　港女1招KO

世上真的有免費機場巴士嗎？最近有港女在網上分享還到「借錢黨」的遭遇，稱早前在街上被一對推着嬰兒車的內地夫婦截停，其中大叔詢問哪裏可乘搭機場巴士，樓主回答後，對方聲稱內地一般有免費車前往機場，其後得悉在香港搭巴士要付錢，即表示「剛剛刷限額了」，便向樓主借錢數十元，其間更非常不耐煩。



樓主即時回應指「我都用手機付款」，所以沒有現金為由拒絕。該名大叔便隨即「黑面」，而其妻子則道歉1句後就雙雙離開。



樓主早前在街上被一對推着嬰兒車的內地夫婦截停，詢問哪裏可乘搭機場巴士，原來目的是想借錢。（《無用的謊言》劇照）

港女被截停哪裏可搭機場巴士

樓主日前在Threads上發文分享是次經歷，指近日在街上被推着嬰兒車的內地大叔截停，「問我邊度有機場巴士」，樓主回答向前方直行就是巴士站，不料對方再追問「香港有沒有像國內，有免費車去機場？」，樓主聽得一頭霧水，大叔再補充說「就是國內有很多城市去機場都不用錢」。

樓主無奈表示，只要乘搭巴士都必須要付車資，並打算離開，此時大叔反質疑樓主聽不懂其意思，「妳能聽懂我說話嗎？就是… …反正我到了機場也是等人我不急」，並稱內地都是電子支付，但其賬戶剛好超過消費限額，希望樓主能「借點錢」。

內地大叔聲稱國內可免費乘搭機場巴士，伺機想向樓主借錢。（資料圖片）

大叔提借錢：就幾十塊錢

樓主一口拒絕，而大叔開始顯得不耐煩，更揶揄說「就幾十塊錢」，樓主隨即稱身上沒有現金，而且「我都用手機付款」。大叔罷聽隨即「黑面」，樓主於是再提醒對方有其他付費方法，「我話你有Visa嘅話都搭到巴士，之後佢X（黑面）我，佢老婆講咗句唔好意思就走咗」。樓主事後在文中稱自己過往多次到內地出差，從未見到有免費前往機場的交通工具，「大陸邊X度有免費車去機場？我成日出trip返大陸都未坐過？」。

樓主拒絕借錢，並指身上沒有現金，不料大叔聽後感到不耐煩，而且當場「黑面」。（《無用的謊言》劇照）

網民稱疑為新式詐騙

不少網民紛紛在帖文留言斥責對方是「借錢黨」，又認為該名大叔使出新式詐騙手法，直言自己也未聽過內地有免費車到機場，「大陸有免費車去機場？真係未聽過，我去過大陸超過30個機場」、「成日喺香港度搏大霧，懶可憐又厚面皮咁問人攞錢」、「係咪想妳幫佢畀埋去機場嘅錢，點解求人幫手都可以X面」、「大陸邊度咁多兔費機場巴士，分別只係畀十零蚊機場巴士坐成個鐘定網約車坐幾個字舒舒服服到」，亦有網民指樓主已經非常有禮貌，「真好禮貌，畀着我，佢未講嘢我已經X佢」、「妳好修養」。