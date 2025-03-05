阿叔馬路亂走被車撞　網民反斥司機：發雞盲！　亂過馬路要罰咁多

有行人路不走，偏要走馬路？有中年男子於尖沙咀赫德道胡亂在馬路上行走，被私家車擦撞，幸好男子未有大礙，自行離開。記錄事發經過的「車cam（行車記錄儀）」影片於網上曝光，網民除批評男子不使用行人路，更多人斥責涉事私家車司機未有留意路面情況，男子穿着顯眼的紅色上衣，司機卻未有減速行駛，直接撞向男子，「盲人揸車？咁大個人着紅色衫喺前面都睇唔到？」、「又唔係突然撲出嚟，司機發雞盲就真」、「揸車一眼關七是必要的，司機有問題！」。



尖沙咀赫德道為行人亂過馬路的重災區。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

尖沙咀赫德道為行人亂過馬路的重災區▼▼▼

紅衣中年男馬路行走 被私家車擦撞

有網民於fb群組「車cam L（香港群組）」發佈記錄事發經過的車cam影片，時間顯示為3月2日下午4時許，尖沙咀赫德道似乎為行人亂過馬路的重災區，在中年男子被車撞前，已有約10人在馬路上行走或橫過，其中更有媽媽拖着兩名年幼子女橫過馬路。

鏡頭右方出現一名穿紅色短袖上衣的中年男子在馬路中心行走。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

隨後一輛白色私家車駛至，但司機未有減速。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

司機未有減速，直接撞向男子右邊身。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

男子扎穩了馬步，未有跌在地上。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

男子扎穩了馬步，未有跌在地上。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

不久後，鏡頭右方出現一名穿紅色短袖上衣的中年男子在馬路中心行走，隨後一輛白色私家車駛至，但司機未有減速，直接撞向男子右邊身，男子扎穩了馬步，未有跌在地上，私家車向前駛了一小段才急剎停。男子轉身與司機理論，其間低頭察看傷勢，但15秒後就很快自行離開，男子健步如飛，看似沒有受很大的傷。不過男子未有領取教訓，未有即時走回行人路，而是繼續在馬路上向前走，其他途人亦依然繼續亂過馬路。

男子轉身與司機理論。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

男子轉身與司機理論，其間低頭察看傷勢。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

男子與司機理論。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

男子與司機理論15秒後，很快就自行離開。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民：行人唔啱在先，但司機盲的

影片引來網民批評被撞男子，「行人路都唔識行，真係累司機」、「其實個行人有行人路唔行行馬路，係要俾車撞過先至知危險」。不過更多網民批評司機未有觀察路面情況，「紅色衫都睇唔到？好在阿叔冇玩嘢」、「雖然行人唔啱在先，但是個司機盲的」、「咁都睇唔到？已經唔係有死車阻住」。有網民就認為司機過於專注觀察右邊，未有留意到左邊，才撞到人，「佢應該係掛住睇右手邊推車仔個阿姐個位，冇諗過同時左手邊有出現過阿伯」。

男子未有領取教訓，未有即時走回行人路，而是繼續在馬路上向前走。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

其他途人依然繼續亂過馬路。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

亂過馬路罰2,000元

根據《道路交通條例》，任何使用道路的行人疏忽地危害其本人或他人的安全，即屬犯罪，可被罰款2,000元；而根據《簡易程序治罪條例》，任何人無合法許可權或解釋，作出任何作為，因而可直接造成或可導致公眾地方、運輸或交通受損或遭受阻礙，可被罰款2,000元或監禁3個月。