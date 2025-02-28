城巴車廂遺這些東西！港女呻嚇死：以為人頭　城巴小編留言：Omg…

做個有公德心的乘客很難嗎？有港女日前乘搭城巴，一上車赫然發現座位和地上遺下薯片及假髮，她直言「嚇死」、「第一眼睇以為係人頭」，批評棄置這些物品在車廂的乘客無公德心，「當巴士係垃圾桶」。不少網民分享曾在巴士上見過假牙、疑似豬膶的內臟、冷氣機風位黏有香口膠等，帖文更引來城巴小編回覆，無奈道「Omg……咁小編請幾多個清潔同事返嚟掃車都搞唔掂」。



有港女日前乘搭城巴，一上車赫然發現座位和地上遺下薯片及假髮，她直言「第一眼睇以為係人頭」。（Threads圖片）

城巴車廂遺假髮 港女：第一眼以為人頭

該港女於Threads發文指出，「一上巴士就見到，嚇死，成個地下都係薯片，最恐怖係個假髮，第一眼睇以為係人頭」，批評「點解可以咁冇公德心，當巴士係垃圾桶咩」。照片可見，近窗座位上有兩個薯片包裝，後面座位地上有薯片碎、包裝紙、封箱膠紙，最嚇人是座位底下有大假髮，驟眼看到真的會被大嚇一跳。

網民指出巴士上不時有缺德乘客亂拋垃圾。（資料圖片）

網民分享更髒亂車廂場面

有網民留言表示，「好彩唔係搭通宵巴，見到個死人頭都幾得人驚」、「嗰個人一定係光頭」、「真是亂七八糟！」、「所以啲巴士好多曱甴」。

網民指出，巴士上不時有缺德乘客亂拋垃圾，「我噚日搭巴士，想校個冷氣，一伸隻手上去就望到有香口膠黐喺個冷氣風位度！即係每次吹風出嚟都要經過條友口中細菌先出嚟！」、「有次喺巴士，見到個阿婆喺度食瓜子、食橙，揼到成地都係，真係冇眼睇！」、「曾經慈雲山302發現過豬膶定係乜嘢內臟咁嘅物體，有血嘅」、「我見過一棚假牙，喺一堆報紙上面」。