一直聞到腳臭味！醫生證實患這種病　挖出多個霉塊︰填塞得滿滿的

經常聞到腳臭味，未必是腳部出現問題，可能是鼻部出事！台灣有醫生分享病例，1名50歲女病人經常出現鼻涕倒流等症狀，而且「鼻子會飄出一股腳臭味」，醫生經診斷後證實是「黴菌性鼻竇炎」，右邊上頜竇被黴菌球「填塞得滿滿的，內有亮亮的鈣化點」，幸接受手術後回復正常呼吸。



耳鼻喉科陳世璽醫師在女病人的鼻竇內清走多個黴菌球。（耳鼻喉科陳世璽醫師官網圖片）

50歲女病人「有時鼻子會飄出一股腳臭味」

耳鼻喉科陳世璽醫師在個人網頁站發文交代該病例，指50歲蔡姓女病人最近3個月經常有鼻涕倒流，而且右邊臉部有悶塞感覺，她曾到診所求醫和服用抗生素，其間症狀得到改善，惟一旦停藥就再次出現相關症狀，而且「有時鼻子會飄出一股腳臭味」。

蔡女開始懷疑鼻部有問題，於是向陳醫生求醫。陳醫生為她進行鼻竇電腦斷層，發現其右側鼻竇被巨大黴菌球塞爆，證實是「黴菌性鼻竇炎」，立即安排進行手術。

蔡女右邊上頜竇被黴菌球「填塞得滿滿的，內有亮亮的鈣化點」，屬於非侵襲性的鼻竇炎。（耳鼻喉科陳世璽醫師官網圖片）

醫生證實病人患「黴菌性鼻竇炎」

陳醫生解釋，台灣濕度較高，空氣可能含有黴菌，在一般狀況下，人體吸入黴菌，可以被鼻腔及免疫系統清除，但當鼻腔清潔功能不佳或免疫系統失調時，就會導致黴菌性鼻竇炎，症狀因病人的免疫狀況而有很大落差，當病人的免疫系統很差時，除了鼻竇感染之外，亦會影響到鄰近的眼睛或顱內，造成嚴重併發症，甚至死亡。

黴菌性鼻竇炎可以分成非侵襲性和侵襲性共2種，蔡女右邊上頜竇被黴菌球「填塞得滿滿的，內有亮亮的鈣化點」，屬於非侵襲性的鼻竇炎，可能和鼻竇纖毛運動功能不佳有關，令到「黴菌孢子或菌絲無法透過纖毛運動排除」。

經手術徹底清除黴菌

鼻竇黴菌球一旦成形，其面積已經超過鼻竇開口，難以被鼻竇清理排出，需要進行手術，醫生會將病人鼻竇開口擴大，透過沖洗工具，徹底清除黴菌，蔡女接受手術後，「終於可以過上正常呼吸的生活了」。

鼻竇黴菌球一旦成形，其面積已經超過鼻竇開口，難以被鼻竇清理排出，需要進行手術清理。（耳鼻喉科陳世璽醫師官網圖片）

侵襲性黴菌性鼻竇炎最嚴重可致命

另外，侵襲性黴菌性鼻竇炎有機會導致致命，一般會發生在免疫系統不全的病人，陳醫生指出，曾照顧過1名80多歲的老翁，對方患有糖尿病，需要定期洗腎，有1日出現頭痛、黃膿鼻涕、視力模糊和眼睛疼痛，證實是侵襲性黴菌性鼻竇炎，除了進行多次鼻竇清除手術之外，醫生更要為他摘除被感染的眼球，最終才能保住性命。

（耳鼻喉科陳世璽醫師官網）