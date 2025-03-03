1個敢截，1個敢停！呈祥道公路安全島2人截車　出租車這樣上客捱轟

公路中央非行人使用的安全島，竟然離奇有人現身截出租車，而更離奇的是，竟有出租車司機停車接客！網上近日瘋傳1條「車cam」影片，顯示1輛出租車沿呈祥道往荔枝角方向行駛，途經永德路對開時，見有2人站在呈祥道和永德路交界的安全島伸手截出租車，現場車速限制每小時70公里，而出租車司機見狀，竟駛前「打死火燈」停車，相信準備上客。



許多網民留言指「呢的咪叫西客囉，邊度唔可以上車會有人唔知咩？」、「咩人會係嗰度上車？」、「佢點樣去到呢個位截出租車」、「無處不上客」。有人直斥出租車司機停車接客的行為，認為有一定危險性，如尾隨車輛不為意，隨時會發生車禍，「大癲，1個敢截，1個敢停」。不過，有人指可能截車人士亦有隱衷，「佢哋本身坐個架車有意外或壞車，有出租車梗係截，如果唔係應該點走？」。



2人站在公路安全島截車，該處並非行人設施。（facebook群組「車cam L（香港群組）」）

出租車司機見狀減速，打死火燈準備停車接載乘客。（facebook群組「車cam L（香港群組）」）

2人站公路安全島截車 出租車司機停下上客

相關「車cam」影片被上載至facebook群組「車cam L（香港群組）」，長約24秒，現場是呈祥道往荔枝角方向，車速限制每小時70公里，呈祥道和永德路交界設有安全島，惟該處並非行人設施，而緊急車輛可以駛入永德路，前往明愛醫院，永德路旁邊設有行人路。

影中畫面顯示，錄影時間為3月1日下午4時許，車cam前方出租車途經呈祥道和永德路交界時，有2人站在安全島截車，出租車司機見狀減速駛過安全島，泊在左線「打死火燈」停車，相信準備接載乘客，該條左線是供永德路車輛直出呈祥道，甚少有車駛經，當刻亦看不見有車輛駛至。

出租車司機見狀駛過安全島泊在左線「打死火燈」停車，相信準備接載乘客。（facebook群組「車cam L（香港群組）」）

出租車司機見狀減速駛過安全島，泊在左線「打死火燈」停車，相信準備接載乘客。（facebook群組「車cam L（香港群組）」）

網民震驚：大癲，1個敢截，1個敢停

出租車在公路上客的影片引來大量網民討論，「大癲，1個敢截，1個敢停」、「有咩乘客 有咩司機」、「好客之道」、「報警啦」。不少人抨擊出租車司機為上客而妄顧安全，直斥「喺度截出租車嗰個都算弱智，停俾佢嗰個出租車佬，簡直係弱智之中嘅極品」。不過，有人留意到附近有醫院，指出「如果個客係有意外，出租車停喺公路，安全情況下上客情有可願」。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）