小時候遭長輩嫌棄「醜樣」　女生受創零自信　陌生女童1句解心結

成年人有時1句無心快語，隨時會對兒童成長造成陰影。有港女在網上發文表示，大約8至9歲時陪同家人返鄉下，當時1名長輩臥床不起兼有腦退化症，竟當面指樓主「生得咁醜樣」。年紀小小的樓主知道外貌遭到對方嫌棄，「一直有擺喺內心」，其後只要有男同學揶揄一眾女同學「醜八怪」，樓主都會對號入座，「甚至乎覺得只要其他女仔同我玩，對方都會慢慢變靚女，因為我醜，有對比」，長輩的嫌棄話儼如詛咒一樣揮之不去。



直至大約20歲，樓主有一天跑完步返家，當升降機打開時，1名目測8歲的陌生女童與母親走出𨋢外，並與樓主對望數秒，卻令她大感尷尬。沒料到女童突然向母親表示「媽咪，你睇下呢個姐姐生得好靚女呀」、「你睇下姐姐係咪好靚？」，女生形容當好像解開咒語一樣，「唔會話之後就真係當正自己『好靚』，但至少終於可以做返『普通女仔』」，多謝女童撫平內心創疤。



大量網民留言安慰樓主，有人更分享同類經歷，表示「一樣被屋企人一直踩我，踩到我覺得自己好唔掂，無自信心」、「長輩有失智真係會亂講嘢，唔好上心」、「好彩個妹妹畀返自信你」。



樓主受到長輩的說話影響，只要有男同學向女同學說「醜八怪」等類似字句，「都一定會對號入座，笑笑口認」。（《女神降臨》電視劇照）

長輩嫌棄︰生得咁醜樣 樓主心靈自此受創

樓主在Threads表示，記得大約8歲時，與母親前往內地鄉下探親，當時有1位長輩臥床不起，同時患有腦退化症，在場親戚逐一介紹自己，最後輪到樓主時，長輩突然表示「呀…生得咁醜樣」，令氣氛非常尷尬，眾人只好即時轉話題，但無人安慰樓主。

雖然樓主當時年幼，「但都知『醜樣』係咩意思，一直有擺喺內心…長輩講嘅說話好似詛咒一樣存在」。讀書時期，只要有男同學向女同學說「醜八怪」等類似字句，樓主「都一定會對號入座，笑笑口認」，甚至認為和其他女生一起，「對方都會慢慢變靚女，因為我醜，有對比」。

陌生女童突然稱讚樓主外貌，令到她走出陰霾。（《女神降臨》電視海報）

女童解開「魔咒」 樓主衷心感謝

到了大約20歲時，樓主有一天做完運動，明明「成身汗、紮起把頭髮」，在大堂等候升降機返家，當𨋢門打開後，1名目測大約8歲的陌生女童與母親在𨋢內。女童與樓主對望數秒，之後又望多1次，樓主感到少許尷尬，正當想衝入𨋢內時，聽到女童向母親表示「媽咪，你睇下呢個姐姐生得好靚女呀」、「你睇下姐姐係咪好靚？」。

樓主形容當時好像「卡通片主角解除咒語嘅畫面」，雖然不會就此認定自己就是美女，但至少可以做普通女生，「好多謝小妹妹語言力量」。

許多網民留言指「有腦退化症係會亂講嘢，唔好介懷」、「小妹妹好可愛」、「祝你帶住呢份解咒嘅力量傳播開去，他日為其他人解咒」。

（Threads）