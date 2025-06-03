巴士阿叔用手機大聲看球賽　港男講反話令對方屈服　網民：做得好

乘搭巴士時遇到用手機大聲看劇、看影片的乘客，確實令人困擾。有港男早前在網上分享，成功用「講反話」一招，令看球賽的阿叔乘客自覺調低手機聲量，他指出「講反話」似乎比「勸喻」更有效，帖文引來網民讚賞港男「做得好！」。



有港男近日在網上分享，成功用「講反話」一招，令在巴士上看球賽的阿叔乘客自覺調低手機聲量。（資料圖片）

巴士阿叔開大手機聲量看球賽

該港男於Threads以「巴士魔人之講反話有用嗎？」為題發文，指出早前在凌晨近2時乘搭九巴，當時車內空間已佔滿七成，他坐在上層最後一排，一名50多歲阿叔坐在其右側隔一個位，「戙起一邊膝頭頂住前面凳背，電話開聲睇波」。

港男拿下耳機，很大動作扭頭看過去，阿叔也沒有反應，他只好開聲對付。港男語帶嘲諷指「先生，不如你開大聲啲呀，我都想一齊睇場波喎」，同時間有坐在前幾排的乘客扭頭望向後方，看看發生什麼事。

港男指出，阿叔坐在其右側隔一個位，「戙起一邊膝頭頂住前面凳背，電話開聲睇波」。（Threads圖片）

港男講反話對付 阿叔自覺騷擾到別人

阿叔問「騷擾到你呀？」，港男說反話，「無騷擾到我呀，我唔介意呀，你開大聲啲啦」，阿叔自覺說道「我知我大聲騷擾到成車人」，港男繼續稱「我都話唔介意囉，我都想同你一齊睇波，邊隊對邊隊呀？車路士呀？」，阿叔表示「你唔介意，其他人介意嘛，你唔使講反話啦，我知我騷擾到人」，港男否認「無呀，邊有呀」。

此時，坐在港男左邊的男乘客加入對話指出「先生，你咁大聲的確會騷擾到其他人」，阿叔被指責後繼續維持着「戙起腳」坐姿，但有調低手機聲量。港男直言，「佢如果唔校細聲，我就會坐正佢隔籬，同佢傾場波添」，又認為「試下新招『講反話』，好似比『勸喻』有效」。

港男說反話，「無騷擾到我呀，我唔介意呀，你開大聲啲啦」，阿叔自覺說道「我知我大聲騷擾到成車人」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

網民：問咩叫越位煩下佢

網民留言批評阿叔，「點解啲人咁X自私又無恥」、「嗰啲冇公德心嘅X街就係要俾人開聲X先識收」、「都唔係點解而家啲人咁鍾意戙起隻腳」，又建議港男「如果玩反話嘅，不妨再問埋啲白痴問題煩下佢，例如咩叫越位」。

有網民分享經驗，「我都試過，同佢一齊睇，嗌出嚟『勁吖』，跟住佢回應就同佢講，『你終於知道自己嘈到人哋都一齊睇喇？』」，又建議對付方法，「有人開聲睇片，就去佢隔籬同佢一齊睇，甚至同佢傾片嘅內容，掉返轉，有人裝自己部電話，就開重口味漫畫出嚟，邀請對方一齊睇」。