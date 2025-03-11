偷1罰9000！男子闖民居偷吃橘子兼入房休息　被捕受審下場慘了

即使如何肚餓、口渴或疲倦，都不應闖入別人住所。台灣基隆市1名男子行經1間民宅時，發現大門沒有上鎖，竟然擅自進入屋內，更隨手拿桌上的橘子吃掉，然後進入房間休息。屋主返家驚見屋內多了1名陌生男，立即報警求助。



被告辯稱因好奇下入屋休息，並因口渴而把橘子吃掉，而他所吃的桶橘子價值10新台幣（約2.4港元）。法官經審理後，裁定「侵入住宅竊盜」罪名成立，判處有期徒刑3個月，但可易科罰金9萬新台幣（約2.4萬港元），即等於橘子原價的9,000倍。



被告擅自進入屋內，隨手進食1顆放在桌上的橘子，吃完後進入房間休息。（示意圖/gettyimages）

被告擅自入屋吃橘子休息 屋主報警

台媒於今年3月報道，事發於2025年1月13日下午時份，簡姓男被告經過基隆市區1間民宅，發現屋主沒有鎖門，竟自行開門入屋，先從廚房桌上拿取1顆橘子食用，吃完後甚至進入房間休息，直到屋主返家才起身。屋主驚見家中出現陌生人，大驚報警。

法官認為被告盜竊1顆價值10新台幣（約2.4港元）的橘子，構成「侵入住宅竊盜」罪行，判囚3個月，但可以易科罰金9萬新台幣（約2.4萬港元）。（示意圖/網上圖片）

法官判囚3個月 易科罰金9萬新台幣

案件在基隆地院審理，簡男承認罪行，聲稱好奇心起，所以入屋休息，之後口渴，所以吃掉橘子。

法官經審理後認為，雖然簡男盜竊1顆價值10新台幣（約2.4港元）的橘子，行為是出於一時失慮，但仍然構成「侵入住宅竊盜」罪行。被告沒有尊重其他人財產權益，法治觀念淡薄，考慮到其犯罪動機、手段、所得利益和造成損害，判處入獄3個月，但可以易科罰金9萬新台幣（約2.4萬港元）。

（綜合）