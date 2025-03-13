男子帶15歲女友潛入小學校舍激戰！捱告辯稱兩情相悅　上訴仍重判

未成年人士入世未深，隨時會被人有機可乘，所以需設有法律加以保護。台灣高雄1名男子認識1名15歲國中女生，2人繼而交往，男子專挑周日帶女生潛入國小教室內發生關係，次數至少5次。女方父母驚揭事件怒告，被告經一審後入獄11個月，但他不服提出上訴，更稱與女生是「兩情相悅」，而且願意作出賠償，惟法官經二審後認為沒有理由改為輕判，駁回被告上訴。



林男和15歲女友專挑周日潛入國小教室內發生關係，次數至少5次。（示意圖/gettyimages）

被告承認與15歲女友發生關係 女方家人拒和解

台媒於今年3月報道，林姓男被告於2023年與15歲國中女生交往，當時每逢周日就潛入國小校舍，在無人的教室內發生關係，至少去了5次，女方家人事後發現事件，繼而報案提告。

林男接受調查期間承認罪行，且未能取得女方家人原諒，雙方無法達成和解，高雄地方法院進行一審，裁定「對於14歲以上未滿16歲之女子為性交」共5項罪名成立，分別判處入獄5個月，應執行11個月有期徒刑。

被告經一審後判入獄11個月，但他不服提出上訴，法官經二審後認為沒有理由改為輕判，駁回被告上訴。（示意圖/gettyimages）

被告罪成不服上訴 法官維持原判囚11個月

林男不服提出上訴，主張2人是「兩情相悅」發生關係，沒有誘騙或強迫，認為情節輕微，加上沒有前科和認罪，願意和解賠償，覺得刑期過重，要求從輕發落包括判處緩刑。

法官經二審後卻認為，原審法官沒有違反量刑原則，加上受害人的法定代理人仍然表示沒有和解意願，而且不願接觸被告，原審量刑基礎沒有變動，同時沒有理由改為輕判，所以駁回上訴。

（三立新聞網）