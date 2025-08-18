小心行錯路！私家車誤入馬灣禁區　司機收法庭傳票認罪被罰咁多錢

駕駛時真的要看清楚路段標示，別誤入禁區！早前有司機在小紅書發帖，稱去年10月駕駛私家車誤駛入馬灣禁區，因未持有許可證，故涉嫌違反交通條例。不過他並非即時收到通知，而是半年後才收到法院傳票，近日經書面認罪後需繳交罰款450元。他將事件分享到網上提醒他人，結果出乎意料的是，不少網民都曾試過誤入禁區被罰款，亦有人感到不解，「既然是禁區為什麽不裝個欄杆」、「香港是不是有很多限制車輛進入的區域」。



有司機在小紅書發帖，稱約半年前駕駛私家車誤駛入馬灣禁區，最終被罰款450元。（小紅書）

該名網民在小紅書發帖表示，去年10月駕駛私家車「誤入馬灣禁區」，相隔半年後收到法院傳票，「認罪就罰款450（元）」。

樓主因誤闖馬灣禁區，收到法庭傳票。（小紅書）

誤駛進馬灣禁區被罰

從照片可見，樓主當時駛向了通往馬灣的路，而該路段指示牌上列明「馬灣（祇限獲授權車輛）」字眼。他又展示了1封由九龍城裁判法院發出的信件，信中指有人提出告發稱發現樓主駕駛私家車於2024年10月11日上午10時31分，沒有遵守在管制區內豎立、展示或放置的訂明交通標誌或訂明交通燈，駛入香港青馬管制區。

信件中附上認罪書函及相關條例，指裁判官可接受書面形式認罪而不需到庭應訊。（小紅書）

可以書函認罪

信件中亦指「根據裁判官條例（第227章）第18E條的規定，裁判官可接受你以書函認罪」，並附上認罪書函，可以書面形式認罪而不需到庭應訊。

樓主按指示書面接受控罪，近日收到聆訊結果，指聆訊已於今年2月18日進行，法庭判樓主罰款450元，並需於3月20日前繳款；而從入數紙可見，樓主已於3月10日完成繳費。

樓主已於3月10日完成繳付450元罰款。（小紅書）

不少網民亦曾誤入禁區

帖文引起網民熱議，原來有不少網民都曾試過誤駛進禁區，「我也被罰過，罰過$450」、「試過一次，開車走神，入咗馬灣」、「罰一次就唔會失魂，揸車盡量打醒12分精神」。還有網民表示「我星期一誤入了皇崗口岸禁區，不知道會怎樣」，而樓主就回應「我半年先收到傳票」。

另有人就表示不解，「既然是禁區為什麽不裝個欄杆」、「香港是不是有很多限制車輛進入的區域」。有網民解釋「上青馬大橋前就一路有警示了」、「馬灣是為了避免來往島內的交通影響青馬大橋正常行駛才劃為禁區的」、「私家車沒有禁區紙的不能進去」。

（小紅書）