1日接4宗大腸癌病例　醫生列出6大罹癌原因　分享5招預防病魔

大腸癌是「都市殺手」，通常由不良習慣引起。台灣有醫生在網上表示，最近有4名大腸癌病人求醫或覆診，指出大腸癌連續多年高居台灣癌症發生率第1，但其實7成以上的病例和生活習慣有關，列出6大原因，分享5招提醒民眾預防罹癌。



營養功能醫學專家兼醫生劉博仁在facebook專頁表示，同1日有2名大腸癌病人求醫，並有2位大腸癌患者覆診，指出6大原因導致大腸癌︰

過量食用油炸食物，會增加致癌風險。（示意圖/gettyimages）

1. 不良飲食

過量攝取紅肉、加工肉、油炸，以及高糖食物，會增加腸道發炎與致癌風險。

2. 缺乏纖維

如果蔬菜水果吃得太少，就會減少腸道好菌，影響腸道健康。

內臟脂肪過多會導致慢性發炎，增加大腸癌風險。（示意圖/gettyimages）

3. 缺乏運動

久坐會令到腸道蠕動變慢，增加毒素累積機會。

4. 過重與肥胖

內臟脂肪過多會導致慢性發炎，增加大腸癌風險。

香煙會損害腸道細胞，誘發癌變。（示意圖/gettyimages）

5. 吸煙和飲酒

香煙和酒精代謝產物會損害腸道細胞，誘發癌變。

6. 家族病史

如果直系親屬曾罹患大腸癌，應提高警覺，提早接受檢查。

50歲以上人士定期接受糞便潛血檢查或照大腸鏡，高風險族群更要40歲起接受檢查。（示意圖/gettyimages）

5招預防大腸癌

劉同時指出民眾可以多吃蔬菜水果、全穀類、豆類，補充纖維與益生菌，減少腸道負擔，二來進行規律運動，每周至少150分鐘快走、游泳或瑜珈，促進腸道健康，三來維持健康 BMI，避免內臟脂肪囤積，而且必須戒煙限酒，減少腸道細胞受損風險，50歲以上人士定期接受糞便潛血檢查或照大腸鏡，提早發現息肉，降低癌變風險，高風險族群更要40歲起接受檢查。

（facebook專頁「劉博仁營養功能醫學專家」）