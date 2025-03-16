已婚消防員約炮女病患！他翹班穿崩了　向妻子直認姦情捱告下場慘

救人是消防員的天職，烈火雄心不應變成慾火焚身。新北市1名已婚消防員利用職務之便，認識1名執行任務期間接載的女病患，他們甚至發展成為「炮友」關係，激戰至少4至5次，直到人妻接到丈夫同事致電，指出丈夫沒有準時上班，而且失去聯絡，妻子起疑質問，丈夫被迫承認出軌捱告，法官判處賠償30萬新台幣（約7.66萬港元）。



劉姓消防員承認2022年下半年執行任務，接送1名年約30歲陳姓女子求醫，利用職務之便取得對方聯絡方式。（《十萬火急》電影劇照）

消防人夫翹班露餡 直認外遇

台媒於3月報道，案件在新北地院審理，劉姓男被告任職消防員，和妻子2015年結婚，妻子卻發現劉男行為可疑，經常無緣無故外出。消防局同事甚至致電，通知她劉男沒有準時上班，去向不明。

到了2023年6月9日，劉妻無法啞忍，當場質問，劉男承認2022年下半年執行任務，接送1名年約30歲陳姓女子求醫，利用職務之便取得對方聯絡方式，之後和對方約炮，其間發生關係至少4至5次。

消防員和女病患發展成為炮友關係，激戰至少4至5次。（《十萬火急》電影截圖）

元配怒告 獲賠30萬新台幣

劉妻聞言大怒提告，在庭上提供劉男承認出軌的錄音，她提出劉男侵犯自己配偶權，而且沒有悔意拒絕賠償，令到她情緒大受影響，出現失眠症狀，甚至罹患輕度抑鬱症，需要服藥和定期求醫，他們更討論離婚，於是向劉男索償80萬新台幣（約20萬港元）。

劉男對於妻子口供沒有意見，但認為金額過高，反而提出賠償30萬新台幣（約7.7萬港元），指出「希望本案結束，再針對離婚協議數額做處理，不是沒有調解意願」。

法官認定被告有外遇，侵害妻子配偶權，但原告索償金額過高，按照被告建議，判處賠償30萬新台幣（約7.7萬港元），案件仍可上訴。

（綜合）