食飽就想睡或是大病先兆！醫生拆解這現象後果嚴重　分享4招避免

不少人食飽就想入睡，這種情況有可能是大病先兆！台灣1名醫生表示，如果「吃飽後總是昏昏沉沉，肚子也愈來愈大」，同時難以減肥，有機會是身體出現「胰島素阻抗」現象，即是細胞拒收血糖，身體只能分泌更多胰島素，強行將血糖送入細胞，但若胰臟過勞出現問題，即使進食後，血糖都無法進入細胞，由於血糖不足，身體就會容易覺得疲倦，體內血糖無法全部被細胞利用，導致糖尿病、高血壓、脂肪肝，甚至心血管疾病，醫生同時提出4招避免「胰島素阻抗」情況。



如胰臟出現問題，即使進食後，血糖都無法進入細胞，由於血糖不足，身體就會容易覺得疲倦。（示意圖/gettyimages）

出現「胰島素阻抗」 後果可大可小

基因醫師張家銘在facebook專頁解釋，每次進食後，身體就會將食物轉換成血糖，讓細胞吸收，以提供能量，胰島素就是負責將血糖送入細胞，「胰島素阻抗」就是一旦細胞拒絕，血糖無法順利進入，身體只好分泌出更多胰島素，開始產生代謝混亂問題。

即使血糖值數字仍然「正常」，但胰臟其實拼命分泌胰島素，以維持血糖值穩定，一旦胰臟過勞出現問題，即使進食後，血糖都無法進入細胞，身體容易變得疲倦，而且體內血糖過量，無法全部被細胞利用，血糖持續過高，演變成糖尿病、高血壓、脂肪肝，以及心血管疾病。

「胰島素阻抗」有檢測方法

民眾如果想知道自己是否有「胰島素阻抗」，可以進行胰島素阻抗指數（HOMA-IR）檢測，可以反映胰臟分泌的胰島素是否足夠有效地讓細胞吸收血糖，將空腹血糖值乘空腹胰島素水平，再除以405，就是胰島素阻抗指數，一旦大過2.5通常代表出現「胰島素阻抗」。

改吃蔬菜避免「胰島素阻抗」現象。（示意圖/gettyimages）

醫生分享4招避免「胰島素阻抗」

張醫生同時分享4招避免「胰島素阻抗」情況︰

高強度間歇運動可以快速提升代謝，幫助身體調節血糖。（示意圖/gettyimages）

1. 調整飲食

減少精製碳水化合物，例如白飯、白麵包、甜點，改吃低升糖指數的食物，好像糙米、燕麥、蔬菜、健康脂肪包括酪梨和堅果。

2. 規律運動

重訓、深蹲場等阻力訓練能增加肌肉細胞對胰島素的敏感度，高強度間歇運動可以快速提升代謝，幫助身體調節血糖。

民眾可以在醫生建議下，補充特定營養素。（示意圖/gettyimages）

3. 改善睡眠和壓力管理

熬夜和壓力過大會增加皮質醇，令到「胰島素阻抗」更加嚴重，每日睡足7小時，透過瑜珈或深呼吸減低壓力

4. 補充特定營養素

鎂、維生素D、α-硫辛酸、肌醇（Myo-Inositol）等可以提升胰島素敏感度，並從深色蔬菜、魚類、堅果攝取，或在醫生建議下補充。

（facebook專頁「基因醫師張家銘」）