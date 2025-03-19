春分節氣開運四招　成功立蛋旺一整年　向桃花樹許願招來好姻緣

今（20日）適逢是「春分節氣」與「花神節」，在這特別的日子裡，補運自然是非常適合的選擇，塔羅牌老師艾菲爾就分享了4個開運妙招，若今天不做，就要再等一年了。



艾菲爾提到，春天氣候多變，應該專注於保持心平氣和，保持愉快的心情和樂觀的情緒，還得要控制自己的脾氣，因為生氣、鬱悶或發怒不僅會損害身體健康，還會影響到運勢，他說：

「因此，在春分這個特殊的時刻，讓我們保持冷靜，抱著積極的心態面對生活，這樣才能更好地迎接春天的到來，也更有利於我們的身心健康和運勢的提升。」



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艾菲爾老師開運4招：

一、桃花樹許願

在春分前進行的「催桃花」是一種美妙的儀式，它的步驟很簡單：從即日起到3/20春分之日，選擇一棵盛開的桃樹。面對著這棵桃樹，真誠地說出你今年的戀愛願望。隨著時間的流逝，如果在5月份，你所許願的這棵桃樹結滿了果實，那就代表著你的願望越來越有可能成功，也意味著能量越來越豐碩。 這個簡單而神奇的儀式，不僅讓我們感受到了大自然的力量，也讓我們對未來的愛情充滿了期待與信心。

二、春分立蛋

春分是南北半球晝夜平均的日子，呈66.5度傾斜的地軸和繞日公轉的平面正好是平衡的狀態，大有利於豎蛋。這天請選一顆光滑的新鮮雞蛋，找地方把雞蛋豎立起來，傳說只要你在春分當天成功豎立一顆雞蛋，就有望在春天為自己帶來一整年的好運。這古老的傳統象徵著新的活力和開始，讓我們懷著希望和期待，迎接春天的到來。

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三、收集春分水

3/20的下午5點01分，正式進入「春分」。在春分當天，可以收集天上落下的雨水或草地上的露水，這就是被稱為「春分水」。如果是打開水龍頭的自來水或小溪、小河的水源，這些都不符合春分水的要求。由於春分水得來不易，顯得格外珍貴！傳說，把接到的春分水點在額頭，象徵獲得智慧和財富；點在太陽穴，象徵獲得愛情和人緣；點在肚臍的四周，可增加懷孕機會。

四、吃春蜜、春菜、春茶

採「春蜜」是春天百花盛開之期，所採蜜釀為四季之最。 色澤金黃、香氣濃鬱，口感鮮甜滑順，是屬於春天才有的幸福滋味。吃「春菜」指的是生菜、韭菜、春筍、菠菜、西蘭花、菌菇類等蔬菜，不僅能為身體去疾病，還可以解春困（精神不濟、容易疲勞之意）。

喝「春茶」春茶是三月中開始由低海拔往高海拔採摘。 春季開始氣候溫和穩定，雨量漸多，長成的茶芽飽滿肥壯，柔軟又翠綠，口感清新，其香氣較為濃烈，富含花果香味。 可選用四季月老茶，滿滿的都是花卉的能量與精華，能提升你的正桃花能量，招來正緣。

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