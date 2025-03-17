清明連假即將來臨，隨著少子化議題日漸嚴重，掃墓祭祖人潮明顯有銳減的趨勢。



近日，有女網友苦惱發文，若未來長輩都離世了，剩下自己一人該如何掃墓？貼文曝光後，不少人深有同感，甚至還有人感嘆：

或許以後掃墓的傳統就會慢慢消失了。

清明節｜長輩全離世還會繼續掃墓嗎？網民紛搖頭：我連墓都找不到（01製圖）

地點、需要的東西、順序等等從沒記過 網民：到我這代掃墓傳統可能就消失了（點圖放大看看網民討論）：

+ 8

一名女網友在Dcard上發文，表示家族上一輩的男性，只有她爸爸結婚生子，且家中只有她一個女兒。近日，媽媽詢問原PO下個月要不要去掃墓，但她時間恰巧和輪班、上課有衝突，只好拒絕，媽媽雖沒生氣，但還是忍不住感嘆：

沒關係啦，只是想到之後就剩妳了，看妳要不要去。

原PO坦言，自己其實有點害怕香的味道，加上塔位那邊味道又很濃，時常會感覺吸不到氣，而自己也只和祖母有感情，其他沒見過的祖先塔位，實在是記不得。由於現在住老家單身的親戚還會幫忙祭拜，她很擔心若以後上一輩都離世了，她該怎麼處理老家的祖先牌位？

貼文曝光後，不少網友都表示自己也有同樣的困擾：

「我到現在都還是無腦跟著家人掃墓，準備的東西、掃墓地點、拜拜順序都沒記住。也許到了我這代，掃墓的傳統可能就消失了」

「別說我願不願意去了，我連墓都找不到」



也有人建議可以儘早和長輩討論，將祖先移到納骨塔擺放，乾淨、安全又方便：

「真的在意的話可以跟長輩討論請去宮廟，有空去拜拜就好」

「我家是都放在佛光山，沒香味也很方便還有冷氣吹」

「如果還有心，可以擲杯問看看祖先願不願意遷入靈骨塔，一來交通方便、平常也不用擔心墓園清理問題」



【延伸閱讀】清明節最常犯10個禁忌：切勿拍照、買鞋、叫人全名（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 23

延伸閱讀：

便宜物品被偷該報警嗎？她憂浪費資源 贊成派：別變社會病態助力

生理期肚痛想吃巧克力…她向外送店家提需求 老闆貼心之舉暖哭眾人

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】