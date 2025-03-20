電單車女乘客短裙吹起！露出裙下狂野風光　影片瘋傳揭拍攝地點

馬路經常發生突發情況，除了司機，乘客亦要小心。本港網絡流傳1條影片，顯示有私家車在高速公路行駛時，見到前方有1輛電單車，而後座女乘客疑似身穿超級短裙，而裙襬隨風飄起，露出黑色T-back內褲帶和清涼的下半身，近乎裸露的狂野畫面令後方私家車男女瘋狂尖叫，一邊大笑，一邊拍片，笑言「拍近一點，給我放大，啊，傳給爸爸」、「她都沒感覺？」。



影片近日在本港社交平台瘋傳，許多網民笑言「擺明特登」、「雖然前面係咁，但都要專心啲揸車」、「乜天氣真係咁熱咩？」。不過，影片原來早於2023年已在網上流傳，事發地點是在台灣。



後座女乘客懷疑穿上超級短裙，隨風飄起露出黑色T-back內褲和清涼的下半身。（網上影片截圖）

電單車女乘客「失守」 後方男女尖叫狂笑

相關影片長約33秒，被上載至各個本港facebook群組，當時私家車駛上高速公路，前方有1輛電單車行駛，後座女乘客懷疑穿上超級短裙，裙擺隨風飄起，結果露出黑色T-back內褲和近乎裸露的下半身。後方私家車男女見狀激動叫囂狂笑，先後笑言「拍近一點，給我放大，啊，傳給爸爸」、「我的天」、「她都沒感覺？」、「故意的」，電單車如常行駛，裙襬繼續飄起。

網民︰天氣應該好熱

本港網民笑言「一個專業嘅司機係唔會被任何嘢影響到」、「天氣應該好熱」、「博出名？」。原來影片早於2023年已在網上瘋傳，事發地點是台灣新北市65號快速道路，當時已引來台媒報道，近日再被本港網民瘋傳炒熱。

（綜合）