離職前8大特徵：準時下班、狂請假、慣性遲到 最後1件事全網認同
撰文：桃樂斯
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正所謂「人往高處走，水往低處流」，近日有facebook專頁發文，列舉打工仔離職前會出現的8大特徵，當中包括經常使用影印機、不斷請假、每天準時下班，以及面露這個表情，引來網民熱議。有網民覺得以上特徵未必完全正確，並補充其他端倪，如「多咗出去食lunch，去廁所去密咗」，但其中1點就獲大部份人和議，認為只有辭職，才會變得如此輕鬆。
離職前「8大特徵」你要知！
「奴工處」近日於facebook專頁發文，列出8個員工離職前會出現特徵，當中包括：
一：辦公室桌面私人物品愈來愈少。
二：經常使用影印機。
三：不斷請假。
四：經常離開座位通電話。
五：每天準時下班。
六：變得敢言。
七：慣性遲到。
八：變得神采飛揚。
網民補充：多咗出去食lunch，去廁所去密咗
有網民認為以上8個特徵未必完全正確，「檯面從來都唔擺嘢係啱，老闆話裁就裁，唔需要畀錯覺自己公司係屋企」、「我日日都咁做」、「除咗遲到，以上皆是，但我打算做到唔郁得先退休」。有人補充其他特徵，如「多咗出去食lunch，去廁所去密咗」。
絕大部份人認同 決定辭職後會變得神采飛揚
不過大部份人認同，請辭後確實會變得神采飛揚，「成年人嘅世界只有淘汰，間公司唔啱自己，就揀另一間」、「神采飛揚真係離職先可以得到，好多生理、心理病、壓力、負面情緒都係離職會治好」、「辭職後個個星期返兼職，個店長問我有咩好事，做咩個樣咁精神，我話因為我辭咗職」。
（facebook「奴工處」）