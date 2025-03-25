港鐵女生遭鄰座撩大髀！望見這隻赤小腳不嬲反笑：會唔會太cute？

公共交通工具坐位空間有限，乘客之間有時難免會互相觸碰到，如屬無意多不是問題。惟最近1名女生在社交平台發文和上傳影片，稱早前乘搭港鐵時，感到有東西在「撩我大髀」，往鄰座邊一看，才發現原來是1名幼兒在不自主地踢腳，因此不小心碰到她大腿。樓主不但沒有感到厭煩，反笑言「原來係隻肥肥白白嘅腳仔，會唔會太cute？好想捏兩下」。



最近1名女生在社交平台發文和上傳影片，稱早前乘搭港鐵時，感到有東西在「撩我大髀」，往旁邊一看，才發現原來是1名幼兒在不自主地踢腳。（Threads影片截圖）

女乘客感被不停「撩」大髀

該名女生在社交平台Threads發文，表示早前在港鐵車廂內，一直感到有東西在碰她的大腿，「搭車一路feel到有啲嘢撩我大髀」。她上傳影片作證，顯示她旁邊坐着1名家長，腿上有1名幼兒，其雙腿往外搖擺，不時踢到樓主，其間更一度直接從旁踩着樓主的大腿。對於大腿不停被踢，樓主不但沒有出聲制止，反在文中直言「原來係隻肥肥白白嘅腳仔，會唔會太cute，好想捏兩下」。

網民：我會忍唔住撩下佢隻腳

帖文隨即引來大批網民熱議，有同樣是家長的網民向樓主道謝，稱自己帶小朋友外出，也會擔心小孩對其他乘客造成困擾，「多謝妳覺得小朋友係可愛，有時都好驚自己小朋友搞到人」，也有人笑言「點解唔乘機同佢玩吓啲腳趾？我之前搭巴士都試過，隔籬嗰BB隻腳係咁踩我個大髀，超得意」、「唯一唔介意被踢中嘅情況，我上次係俾BB鞋踩，冇嬲」、「身為BB腳控嘅我會忍唔住撩下佢隻腳」、「想吱到佢嘰嘰笑」、「佢踢妳，妳捏佢公平，打個招呼，之後同佢玩，順勢捏兩下」。

不過，亦有網民認為「冇鞋就QQ（得意）囉，有鞋就好污糟」、「係咪得我一個覺得好乞人憎」。