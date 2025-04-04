睡前玩手機！每多1小時深睡時間少20分鐘 　「478呼吸法」助入眠

睡前玩手機是現代人的通病。內地有醫生指有研究推算，有近半數成年人都有睡眠障礙，每多使用1小時螢幕，深睡眠時間減少10至20分鐘，不但影響睡眠質素，更會讓年輕人日間的注意力和記憶力大幅下降。長期失眠更會對免疫系統有害，增加心血管疾病、糖尿病及抑鬱症風險。專家建議睡前1小時應避免使用電子產品，並教大家利用「478呼吸法」來幫助入睡。



睡前玩手機會影響睡眠質素。（GettyImages）

內地半數人有睡眠障礙

根據內地媒體報道，調查發現18歲以上的市民，平均睡眠時間為7.06至7.18小時，有睡眠障礙的比率為48.5%。北京安定醫院精神科主任醫生劉競指，優質睡眠不僅是充足的睡眠時間，還指睡眠的深度、連續性與恢復效果。一般而言，理想睡眠時間為7至9小時，入睡後20分鐘內應能快速入睡，即使醒來也能迅速再入睡，清晨醒來感到精力充沛。而長期睡眠不足對免疫系統有害，還可能增加心血管疾病、糖尿病和抑鬱症的風險。

使用「478呼吸法」，即吸氣4秒、屏住呼吸7秒、慢慢吐氣8秒，重複幾次，以舒緩身心壓力，有助快速入眠。（GettyImages）

每多玩電話1小時 深睡時間減少10至20分鐘

專家建議，保持規律的作息，每天固定時間就寢和起床，即使在假日也盡量一致，最佳在晚上11點前入睡，以避免熬夜，另也要創造舒適的睡眠環境，有安靜環境，睡前1小時應避免使用電子產品，以免干擾入睡。

使用「478呼吸法」助入眠

北京安定醫院心理測查中心主任孟繁強亦指，每多使用1小時螢幕，深睡眠時間將減少10至20分鐘，而長期出現這種睡眠狀態的青少年，日間的注意力和記憶力均可能大幅降低。他提醒睡前可透過冥想、聆聽輕音樂或深呼吸等放鬆方式，例如使用「478呼吸法」，即吸氣4秒、屏住呼吸7秒、慢慢吐氣8秒，重複幾次，以紓緩身心壓力，有助快速入眠。