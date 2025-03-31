全球僅9宗！17歲少年手術醒來忘掉母語「變外國人」　竟患這個病

術後麻醉藥消退時，偶爾有病人會出現短暫精神紊亂。不過，荷蘭1名17歲少年接受手術後，醒來突然變成「外國人」般，不會聽和說母語荷蘭語，只能用第二語言英語交流，甚至認不出父母。起初醫護人員以為他是短暫譫妄，沒想到數小時後少年情況未有改變，而經精神科醫生檢查及診斷後，少年確診「外語綜合症」（foreign language syndrome），是文獻記載的全球第9例，極其罕見。



荷蘭1名17歲少年接受手術後，醒來突然不會聽說母語荷蘭語，被確診「外語綜合症」。（示意圖，非當事人。GettyImages）

忘記母語 認不出父母

綜合外媒報道，荷蘭1名17歲少年踢足球時意外弄傷膝蓋，被送往當地醫院進行膝關節手術。這是少年首次接受麻醉進行手術，手術雖然成功，但少年從麻醉藥效中醒來後，卻突然聽不懂母語荷蘭語，只能用英語與人溝通，他甚至認不出父母，還深信自己身處美國猶他州。而少年沒有精神病史，過去都主要說荷蘭語，僅在學校英文堂才會使用英語，並未在其他場合使用英語。

本來醫護人員懷疑少年是「甦醒期譫妄」（emergence delirium），是手術後短暫的精神錯亂，偶爾有病人會在麻醉藥效消退時發生。不過，過了數小時後，少年仍然未能理解及說出荷蘭語，於是醫護人員通知精神科醫生作進一步評估。

少年因為踢足球意外受傷需做手術，沒想到醒來後卻出現異常情況。（示意圖，非當事人。GettyImages）

確診罕見病「外語綜合症」

精神科醫生發現少年表現放鬆而專注，雖然只能使用帶荷蘭口音的英語回應，但神智清醒；再後來慢慢可以使用荷蘭語作簡短回答，但有明顯困難。醫生診斷少年患上罕見的「外語綜合症」，外語綜合症患者會突然無意識轉用第二語言，而非母語。

醫生為少年進行全面神經系統檢查，未發現異常。而少年在術後18小時已能聽懂荷蘭語，但卻說不出來，出乎意料的是，當朋友翌日到醫院探望，少年卻突然恢復，能流利使用母語。醫生評估少年情況，認為他不需再進行腦部掃瞄或其他神經或心理檢查，少年最終在術後3天出院。

醫生診斷少年患上罕見的「外語綜合症」。（示意圖，非當事人。GettyImages）

或為全球首宗青少年病例

少年的個案於2022年在《Journal of Medical Case Reports》期刊發表，目前醫學文獻記錄中，全球僅有9宗「外語綜合症」病例，而兒童患上外語綜合症極其罕見，這名少年很可能是全球首宗正式紀錄的青少年病例。據研究所指，外語綜合症患者以白人男性較多見，一般從母語切換至後天學習的其他語言，而非典型雙語人士。

（綜合）