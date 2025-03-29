呃車揸！買二手車要試駕　買家遊車河兼做1事　扮出價後封鎖賣家

二手車買賣十分常見，近日有車主有意出售汽車，卻遇到有人疑假扮買家「呃車揸」。他指對方提出試駕汽車，卻從粉嶺駛至大埔，回程時甚至繞到聯和墟去取預先訂購的點心蝦餃。事後對方假意出價，離開後卻直接封鎖車主，就此失聯。車主大感無奈，於是發帖「警世」。有網民大感震驚，直指「免費遊車河去取外賣，好X街」、「條友應該係當順風車」。



有網民發帖稱有意出售汽車，卻遇到有人疑假扮買家「呃車揸」。（「地板友 Flat Out Club」FB圖片）

該名網民在Facebook群組「地板友 Flat Out Club」發帖，指遇到有人「扮買車呃車揸」。他表示近來打算賣掉汽車，於是相約1名「買家」於粉嶺祥華邨查看汽車，沒想到對方竟表示想試試駕駛樓主的車。

試車變「遊車河」 回程更做1事

樓主不疑有詐，容許對方試駕，結果中途才發現不對勁，因為對方並非在附近繞行，而是從粉嶺駛至大埔，「佢竟然揸出吐露港去大埔林村」。而買家回程時更直接駛到聯和墟並有驚人舉動，「回程時仲好意思特登揸去聯和墟攞蝦餃」。

樓主指，該名買家試駕後出價，並相約翌日上架驗車就離去。出乎意料的是，後來樓主再傳訊詢問買家確切地點時，卻已遭對方封鎖，無法再聯絡對方。

樓主指該名買家試駕回程時，還繞到聯和墟去取預先訂購的點心蝦餃，試駕後就失聯。（《W兩個世界》劇照）

網民批評「當順風車」

帖文引起網民熱議，不少網民懷疑該名買家並非真的有意買車，更可能只是想當順風車，「免費遊車河去取外賣，好X街」、「條友應該係當順風車」、「你做咗快餐車都唔知」、「無錢買車攞人架車揸，大癲」、「擺明呃人啦！你蝕晒時間同油錢」，不過也有人表示「可能試完唔啱呢」。

另有網民就建議車主賣二手汽車時不要隨意同意試駕，「好多呢啲人，我都試過。所以試車一定要畀訂金」、「只能坐車不能揸，炒咗你食晒」、「賣車唔會畀對家揸囉，有咩事真係口同鼻拗」、「點知佢手車點，無謂博」。

（Facebook）