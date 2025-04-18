他不能死！癌末老人垂危　家屬1原因拒放棄治療　醫生聽到怒爆粗

不少家屬見到家人病重垂危，不忍心對方繼續受苦，都會選擇放棄治療。台灣1名醫生在網上分享令人氣憤的個案，1名年老病人罹患末期癌症，「腫瘤已經侵襲了腦部與骨頭」，所以安排入住深切治療部，需要使用大量嗎啡止痛和緩解症狀，醫生向家屬解釋其病情惡劣，形容家屬「眼中閃爍堅定的光芒」，強調「他一定不能死」，理由是「他還沒有領到年金」，醫生聽到後立即脫口用閩南話爆粗。



1名年老病人罹患末期癌症，但家屬堅持醫生要繼續治療，理由竟是「他還沒有領到年金」。（示意圖/gettyimages）

年老病人病重垂危 家屬拒絕放棄搶救

胸腔暨重症專科醫師李佳穎在facebook專頁交代事件，指1名年老病人患上末期癌症，腫瘤影響腦部和骨頭，導致神智不清，送到在深切治療部後，要使用大量嗎啡去止痛和舒緩症狀。

李醫生向家屬解釋病人的病情已難以挽回，暗示即將病逝，但「家屬眼中閃爍堅定的光芒」，重申「醫師⋯他一定不能死⋯」，但李醫生解釋病人神智不清，而且痛苦，建議可以考慮放棄搶救，家屬則稱「因為他還沒有領到年金」，醫生聽到後，不小心脫口而出，當場以用閩南話爆粗。

胸腔暨重症專科醫師李佳穎慨嘆家屬「這麼誠實不掩飾」。（facebook專頁「李佳穎醫師的手術室''肺話連篇''」圖片）

醫生慨嘆︰這麼誠實不掩飾

李醫生慨嘆「一定是小時候教育非常成功，才有辦法養出這麼『孝順』的家屬」，形容對方「這麼誠實不掩飾」。

網民憤怒：人性的醜陋面

網民聽到該個案後同感憤怒，直指「無語問蒼天，人性的醜陋面」、「錢提之下：還不能死」、「還沒領年金，這~我們還真實聽過，讓人感到傻眼」、真的是孝死」、「難得看完後，不知道該按讚還是哭臉」。

（facebook專頁「李佳穎醫師的手術室''肺話連篇''」）