無牌推拿師是淫狼！他指插肛門兼摸私處　受害女啞忍7年終討公道

不少人因扭傷而接受推拿，希望身體復元。台灣高雄1名女子小婷7年前因尾椎受傷，經父親友人介紹，向1名無牌推拿師求醫，當時男友正在門外等候，但推拿師仍大膽指侵其肛門位置，即使受害人表達不適，但推拿師仍反駁「像是高潮一樣，你怎麼會覺得不舒服？」，之後更撫摸私處。



受害人事後告知男友，獲建議報警，但她因恐懼和羞恥而啞忍7年，受到台灣「#MeToo」運動的影響，加上接受心理諮商，以及推拿師其他獸行曝光，受害人決定怒告對方，法官經審理後，判處4年6個月監禁。



受害人遭性侵後啞忍7年。（示意圖/gettyimages）

無牌推拿師指插肛門兼摸私處

台媒於4月報道，事發2016年10月，受害人在大雨中不慎滑倒，導致尾椎受傷，透過父親朋友介紹，得知1名蘇姓男子懂得整脊推拿，但沒有正式牌照，仍然相約對方提供治療。

同月蘇男前往受害人租住單位，男友則在門外等候，蘇男以「矯正尾椎」為由，強行將手指插入受害人肛門，來回抽動長達5至10分鐘。受害人多次表示不舒服，但蘇男沒有停手，之後聲稱要「矯正恥骨」，要求她躺下張開雙腿，繼而撫摸私處。

受害人瀏覽蘇男性侵其他人的新聞，驚覺如果自己早點站出來，就不會有更多人受害。（示意圖/gettyimages）

受害人啞忍7年終報案

受害人意識到遭受性侵，事後告知男友，男友聞言建議報警，但受害人感到害怕和羞恥，所以決定啞忍。約7年後，受害人受到「#MeToo」運動的影響，同時接受心理諮商，接受自己遭到性侵害一事，加上男友發現蘇男性侵其他人的新聞，她才驚覺如果自己早點站出來，就不會有更多人受害，2023年6月報警求助。

被告否認犯罪。（示意圖/gettyimages）

被告否認罪行 受害人形容露出惡心表情

案件在高雄地院進行審理，蘇男否認罪行，辯稱其行為屬於正當治療，聲稱調整尾椎就是要將手指插入肛門，自己事前已經告知原告，並獲得對方同意，蘇男更稱調整完尾椎後，可能會沾上排泄物，所以沒有可能再摸其私處。

但受害人反駁，蘇男雖然得到其同意，用手指插入肛門進行治療，但她已向蘇男表達不舒服，但他露出惡心表情，聲稱蘇妻會感到舒服，被告更稱「像是高潮一樣，你怎麼會覺得不舒服？」。

法官裁定「強制性交」罪名成立，判處4年6個月有期徒刑。（示意圖/gettyimages）

法官判囚4年6個月

法官認為原告口供前後一致，而且沒有誇大細節，可信程度極高，相反被告醫療手法超出一般民俗療法的範圍，令到原告誤以為是治療行為，裁定「強制性交」罪名成立，判處4年6個月有期徒刑，案件仍可上訴。

據了解，蘇男2017年為護理師「喬骨」時，2次性侵對方，入獄5年，賠償90萬新台幣（22.98萬港元），同年蘇男為1名13歲女童推拿時，趁機猥褻對方，加上無牌經營，被判3年2個月有期徒刑。

（綜合）