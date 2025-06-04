打邊爐│吃火鍋不當　身體現4大問題兼恐罹癌　醫生提貼士吃得健康

不少人喜歡打邊爐（吃火鍋），尤其在又濕又冷的天氣下打邊爐更是暖透心。台灣有醫生在網上表示，頻繁打邊爐或不當食用方式可能對健康造成潛在風險，隨時出現4大毛病，甚至罹患癌症，故提出多個健康貼士，好讓民眾打邊爐時吃得健康。



醫生提出頻繁打邊爐或不當食用方式，可能對健康造成潛在風險，隨時出現4大毛病。（示意圖/getyyimages）

胸腔暨重症專科醫師黃軒在其facebook專頁解釋，火鍋本身並非致癌飲食方式，但食用不當，會令到身體出現4大問題︰

1. 食道癌

食用超過70°C的滾燙食材會反覆灼傷口腔和食道黏膜，可能增加罹患食道癌風險

2. 胃癌

湯底經長時間熬煮後，會生成亞硝胺等致癌物質，增加胃癌發生率，特別是麻辣鍋中的辣椒素，會刺激胃酸過度分泌，長期下去可能會誘發胃潰瘍

湯底經長時間熬煮後，會生成亞硝胺等致癌物質，增加胃癌發生率。（示意圖/getyyimages）

3. 痛風

久煮的肉湯令到嘌呤含量高，長期攝取會使尿酸結晶沉積關節，提高痛風發作率

4. 免疫力下降

蔬菜煮得太久，就會流失維生素C，湯底高油脂會抑制脂溶性維生素吸收，導致免疫力下降

醫生提醒打邊爐時多食當季天然未加工的食材。（示意圖/getyyimages）

提出多個健康建議

黃醫生指出，有研究顯示，每周食用火鍋超過2次，會增加罹患消化道疾病的風險，例如胃病風險增加28%，因此建議打邊爐次數要適量，每月食麻辣鍋不宜超過1次，清湯湯底維持每月2次以內，那樣對健康影響較小，而且可以選擇昆布或番茄蔬菜湯，避免高熱量湯底。

食客可以選擇份量固定的火鍋店，並且養成「餐餐吃七分飽」的習慣。至於食材，多選當季天然未加工的食材，例如茼蒿、菠菜、蘿蔔及各式菇類，豆腐含有石膏成分，能清熱止渴，同時避免進食油炸類加工食物，以及高脂肪和高熱量的食品，並且飲用清水或無糖茶，代替含糖飲料。

醬料方面，食客應減少使用高油脂和高鈉的沙茶醬、醬油、辣椒醬等，可以使用天然食材，包括蘿蔔泥、蒜、蔥及香菜。

（facebook專頁「黃軒醫師」）