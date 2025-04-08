銀髮步兵！七旬婆婆拉車送外賣　2大原因曝光　網民讚：值得尊敬

長者活到老學到老，竟然做外賣步兵，實屬難得！近日1名70多歲婆婆加入外賣步兵行列，在網上引起關注，婆婆雖年紀老邁，但懂得使用手機應用程式，在外賣平台接單做步兵，靠自己賺取生活費。有步兵行家分享說，婆婆做步兵原因是「當做運動兼有收入」。自食其力的婆婆引來網民紛紛大讚，「勁，識手機接單」、「好叻的婆婆，值得尊敬」、「阿婆識得跟貼時代步伐」，又說「要現場加畀小費支持下」。



近日1名70多歲婆婆加入１外賣步兵行列，在網上引起關注。（fb群組「將軍澳主場」圖片）

70多歲婆婆做外賣步兵

有港男於facebook群組「將軍澳主場」發文寫道：「70幾歲阿婆送餐步兵。」可見照片中，有名滿頭銀髮的婆婆彎着腰，將1袋外賣放進拉車中。港男指出，他亦是外賣步兵一員，聊天期間得悉婆婆做步兵原因是「當做運動兼有收入」，婆婆還懂得用手機「踢單」，「路程唔啱仲識得踢走張單」。

港男讚揚婆婆，「有心有力，自食其力，發揮獅子山下香港人精神」，認為婆婆「有健康體魄，有得選擇自己該做及喜歡做的事。活在當下，珍惜每一天」，又說婆婆於將軍澳小有名氣，「其實阿婆個朵在將軍澳好響，好多食店職員及物業管理員都畀like佢」。

自食其力的婆婆引來網民紛紛大讚，「勁，識手機接單」、「好叻的婆婆，值得尊敬」。（《不能說的故事》劇照）

網民讚婆婆：自力更生

網民大讚婆婆，「婆婆想賺下收入，比執紙皮多，而且佢係自力更生」、「量力而為，當活動下ok嘅」、「好叻喎，做幾單，又有錢飲下茶，食個包，幾開心，咁又一日」、「佢放埋外賣落個車車度，分分鐘仲穩過後生仔，禮貌仲好」，又說「希望訂餐嘅人見到送餐嘅係伯伯或婆婆，直接給些小費」。

有曾見過婆婆的網民說，「有一次買嘢食，見到呢位婆婆，個職員問佢使唔使幫你放入去，佢話唔使呀，我自己搞得掂，而且有3單要送，我好欣賞佢」、「佢試過由尚德行過嚟坑口，第一次收外賣覺得愧疚，但見到佢咁精神都係多謝」、「收過呢個婆婆嘅外賣，好有交帶，到樓下打電話畀我話佢就到，都好有禮貌」。