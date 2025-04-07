國際美人公開網軍價目表　留言攻擊報價約23380港幣　列4大特徵

有「國際美人」之稱的台灣網紅鍾明軒日前因在Podcast節目《百靈果News》中表示，國外有許多人並不清楚「Taiwan」，所以經常以「Chinese culture（中華文化）」自居，引起議論。鍾明軒個性一向有話直說，未受到影響，他昨（6）更在社群上公布網軍的價目表，分析同行買網軍後會出現的4個現象，提醒大家注意。



鍾明軒公開網軍價目表。（鍾明軒IG）

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鍾明軒指出，「最近發現有不少同行會買網軍來幫助自己在網路世界活得很好。」從他貼出的價目表上，可看到項目從粉絲專頁留言、Dcard發文、洗關鍵字、網路聲量攻擊等的費用，每項的報價從台幣300元到10萬元（約港幣70元至港幣23380元）都有，其中網路聲量攻擊更備註「視攻擊對象難度與平台決定價格」，費用每案台幣1萬到10萬以上（約港幣2338元至港幣23380元）。

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鍾明軒提到若在網路上發現有一些話題突然被大家討論，但原因卻莫名其妙，可從「1.留言風格過於一致2.帳號異常3.攻擊節奏一致4.特定話題被刻意放大」來判斷是不是買網軍，「通常如果以上都符合，我就會讓自己去做別的事，不會關注。」雖其中可能有很多是真粉的真實討論，他呼籲大家發現可疑的現象，要隨時提高警覺。

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