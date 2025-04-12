家長公園坐BB車歇息畫面超爆笑　港媽：想join　網民驚訝承重力強

有種攰是父母才知！父母帶子女外出享受親子樂，有時也會感到相當疲累。有港媽早前在網上發布相片，拍下令父母共鳴的一幕，就是兩名成年男女，休閒地坐在兩架嬰兒車上歇息，畫面相當搞笑。港媽亦深有同感「嗰種攰係不言而喻」，又好奇手推車是什麼牌子，竟有如此強的承重力。



帖文隨即被瘋傳，不少家長留言，「架車勁喎，咁都頂得住，想join（加入）+1」、「我都成日坐，湊仔真係最攰嘅工作，無之一」、「感受到個阿爸呢一刻嘅少少放鬆，血壓降低，心跳減速嘅舒服……自問唔敢坐」。



樓主指有兩位家長坐在「BB車」上歇息，畫面有趣。（Threads圖片）

家長坐BB車畫面搞笑

有港媽在Threads上發相及發文，在西沙GO PARK體育公園拍下令父母共鳴的一幕，兩名男女家長分別坐在兩架嬰兒手推車上歇息，寵大的身軀擠在小小的嬰兒車上，畫面相當有趣。由於樓主也是父母，她深有同感地表示「嗰種攰係不言而喻」、「零批判，勁想join（加入）」，她又好奇手推車是什麼牌子，竟有如意強的承重力。

有網民表示也會坐BB車乘機休息。（《BB攻略》劇照）

網民有同感：想join

不少家長在帖文下留言，「架車勁喎，咁都頂得住，想join（加入）+1」、「我都成日坐，湊仔真係最攰嘅工作，無之一」、「感受到個阿爸呢一刻嘅少少放鬆，血壓降低，心跳減速嘅舒服……自問唔敢坐」。

有人想知嬰兒車的牌子「求牌子」、「同問，極需要」、「只要你唔推動，任何牌子都能夠承重大人嘅重量」、「夠力，只係屁股大坐唔落」。亦有人笑言「組團父母一齊坐BB車，整個車展玩下」。