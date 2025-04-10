女鐵騎被私家車撞飛入河　民眾欲施救卻已當場死亡　警揭車禍起因

駕駛者一定要留意路面情況！馬來西亞發生奪命車禍，1名32歲家庭主婦駕駛電單車時，被從後而來的休旅車撞上，她被撞飛入河，在場民眾想施救時發現她已無生命迹象。警方初步調查指，休旅車司機當時載了5名乘客，駛至事發地點時車輛突然失控直撞前方電單車，將循危險駕駛導致他人死亡調查。



電單車被休旅車從後猛撞，女鐵騎被撞飛入河死亡。（網上圖片）

女鐵騎被連人帶車撞飛入河

馬來西亞傳媒報道，事發於吉打州本同迪迪仄卡路（Jalan Titi Chegar），4月7日下午3時許，1輛載有5名乘客的休旅車撞上前方的32歲女鐵騎諾阿蒂卡，她來自本同縣甘榜沙瓦哥仄（Kampung Sawa Kecil），是家庭主婦。她捱撞後拋出車外飛墮河中，附近民眾想施救時發現她頭部、左手、右小腿受傷，已無生命迹象。

在場民眾和消防將女鐵騎救起，但證實已死亡。（網上圖片）

休旅車失控撞向前方電單車

警方初步調查指，休旅車由61歲男司機駕駛，當時車上載有5名年齡介乎67至74歲的乘客，他駕車由錫仁納里駛至甘榜莪哥巴央方向，駛至事發路段時車輛突然失控，猛撞向正前方的電單車肇禍。消防到場和民眾將鐵騎遺體打撈上岸，轉交醫院驗屍。

警方循危險駕駛導致乘客或他人死亡調查，呼籲駕駛者在路面行駛要提高警惕。

（綜合）