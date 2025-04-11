HKBN香港寬頻屯元天無法上網！用戶湧fb轟：冇人聽電話　官方回應

【HKBN／香港寬頻／斷網】在家工作和煲劇有什麼比斷網更可怕‧？今午多個社交平台及討論區有人發帖，指香港寬頻屯門、元朗、天水圍用戶突然無法上網，連商業用戶亦受影響，大呻「WFH 斷網，俾佢搞Ｘ死」。大批用戶湧入香港寬頻官方facebook鬧爆，指多次致電熱線無人接聽，又批評官方帳戶上「咁大件事都唔出個通知？」、「打咗半個鐘都冇人聽電話」。



香港寛頻回覆《香港01》查詢時表示，就元朗、屯門及天水圍地區的網絡服務中斷情況，經初步調查，是次服務中斷由屯門青山公路第三方工程引致的光纜主線路受損造成。該公司的工程團隊正全力搶修，並將盡快恢復服務。香港寛頻正就事故通知受影響客戶，並會持續更新維修進展，而對於是次服務中斷造成的不便，香港寛頻深表歉意。



香港寬頻在官網留言統一回覆指，因為元朗、屯門及天水圍地區出現突發網絡故障，工程團隊正在全力搶修，並將盡快恢復服務。（資料圖片）

香港寬頻屯門、元朗、天水圍出現網絡故障

今時今日無法上網在公在私都是場噩夢。今午（4月11日）多個社交平台及討論區有人發帖，指香港寬頻屯門、元朗、天水圍出現網絡故障，多個家庭及商業用戶表示中午起無法上網，紛紛留言鬧爆「WFH斷網，俾佢搞Ｘ死」、「商業寬頻一樣，早兩日仲話打嚟續約」、「成2個鐘都未搞好」、「X唔怪得打打下機斷咗線」、「世界末日啦.jpg 」。

大批屯元天網民抱怨家居寬頻無法上網，形容是「世界末日」。（《家有囍事》截圖）

用戶稱收通知晚上8時半前完成維修

有用戶則貼出香港寬頻APP的通知，又稱收到短訊「預計21:36維修完畢」，但亦有用戶稱收到通知為晚上8時半前完成維修，部份家庭用戶表示暫時改用手機分享網絡訊號上網。

用戶湧入香港寬頻facebook鬧爆，上不到網之餘熱線一直無法接通，更不滿未有公開正式發帖交代。（facebook截圖）

用戶湧入香港寬頻facebook鬧爆，上不到網之餘熱線一直無法接通，更不滿未有公開正式發帖交代。（facebook截圖）

用戶湧fb：咁大件事都唔出個通知？

許多用戶湧入香港寬頻fb專頁鬧爆，「咁出咗事，FB又好Apps出份通知好難？」，分別有朗屏、元朗市區、屏山、水邊圍用戶表示無法上網。

有網民上傳截圖，指HKBN有發送通知，稱元朗、屯門、天水圍地區出現故障。（facebook圖片）

由於香港寬頻官方facebook未發帖交代事件，許多用戶在其他帖文下留言表達不滿，指不停致電服務熱線均無人接聽，「打咗半個鐘都冇人聽電話」、「冇網絡做唔到生意呀…同你哋門市啲人講又話唔關佢哋事完全冇諗住幫手call上去咁…」、「搞乜，上唔到網，128100打唔通」、「元朗1:35PM之後網死咗嘅…打128100 大半小時也沒人聽」、「又咩事成條村上唔到網，跟住客服不停打唔到狂被cut線」、「世界末日啊。上唔到網。快啲畀返條線我」、「發生咁大件事都唔出個通知？？？點做嘢」。

香港寬頻：工程團隊正在全力搶修

香港寬頻統一回覆網民指，因為元朗、屯門及天水圍地區出現突發網絡故障，工程團隊正在全力搶修，並將盡快恢復服務，「我們會持續更新維修進展。感謝您的耐心和理解。如造成不便，敬請見諒」。

（綜合）