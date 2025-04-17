趕快做那件事！水電工變時間管理大師　趁兒子醒前跟人妻激戰拍片

「時間管理大師」做任何事都會把握時間，包括偷腥。台灣新北1名人妻因打機而與1名水電工陷入網戀，更上門與對方相會。雙方見面時，水電工表示其兒子即將睡醒，要「趕快做那件事」，他們隨即激戰和拍攝性愛過程。



涉事人妻的丈夫其後驚悉戴綠帽，於是怒告水電工，索償100萬新台幣（約25.5萬港元）。案件審理後，法官判處被告需賠償30萬新台幣（約7.66萬港元）。



水電工與人妻見面時，立刻表示其兒子即將睡醒，要跟對方「趕快做那件事」。（示意圖/gettyimages）

台媒於今年4月報道，案件在新北地院審理，現年35歲的原告人表示，與妻子在2020年結婚，育有1名小孩，生活原本幸福美滿。到了2023年11月，原告人發現妻子態度突然轉變，去到翌年1月，原告人更發現妻子經常將小孩委託給家人照顧，外出時間明顯增加，即使留在家中，她都會躲在角落和人通話，遂懷疑自己戴綠帽。

人妻認與機友發生關係 拍攝性愛影片

到了2024年1月19日，原告人忍無可忍質問妻子，她才承認在打機期間遇到1名「靈魂伴侶」，姦夫任職水電工，已經離婚，需獨自照顧兒子。綠帽夫檢視雙方對話，出軌男女除了以「老公」、「老婆」相稱之外，更有許多親密內容。妻子其後寫下悔過書，內容卻令夫妻關係雪上加霜，她不但承認和對方發生關係，甚至拍攝性愛影片，綠帽夫決定控告該名水電工，索償100萬新台幣（約25.5萬港元）。

水電工與人妻激戰和拍攝性愛過程。（示意圖/gettyimages）

現年30歲水的電工表示，最初認識人妻時，對方聲稱是單親媽媽，直到2023年11月18日，他才知道對方已婚，至於原告提出的性愛片，水電工聲稱片中男子並非他本人；另外，2024年2月19日和20日，人妻傳送遭丈夫家暴和索錢的照片和訊息，足以證明他們的婚姻出現問題。

水電工催促人妻︰趕快做那件事

人妻作證時表示，雙方第1次性行為發生在2024年1月3日，由於被告下午4時要接兒子下課回家，所以他們在三重1間旅館逗留3小時；同年1月6日，她特意乘搭捷運前往三重，當日被告家中只有他與兒子，男童正在房內睡覺，被告表示「趕快做那件事」，不然兒子下午4時睡醒，被告的父母亦會回家，屆時他們難以「辦事」。被告更哀求「很久才見1次面，希望有影片可以做想像」，所以她才答應在被告房間拍攝性愛影片。

法官認為被告知道人妻已婚後，仍然和她互傳親密訊息，包括「老婆，你怎麼那麼可愛？」、「我們天生一對」等，而且發生過性行為，明顯侵害到原告配偶權，考慮到雙方收入，判處被告要賠30萬新台幣（約7.66萬港元），案件仍可上訴。

（綜合）