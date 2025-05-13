食店賬單寫明「國語」、「+$2」　內地客：算歧視嗎　網民指誤會

一場誤會？近日小紅書流傳照片，指疑有香港餐廳賬單明細竟出現「~國語」及「+$2」的項目，更有多個內地網民誤會成「說國語額外收費2元」，紛紛發帖斥責「被歧視」等。



有網民提出疑點，並解釋賬單上的「國語」沒有收費，懷疑是外賣餐具收費2元，而標示「國語」，則為提醒員工以普通話通知食客取餐，「人家只是備註一下讓服務員跟你說普通話可以更好的服務」、「標注『國語』是方便叫號和找人」。更有網民懷疑有心人在「引流量」，因為多則帖文出現同1張照片，「這張圖片今天已經看到4、5次了，傳來傳去真的有夠離譜」。



小紅書流傳照片，指某餐廳賬單出現「~國語」及「+$2」的項目，有多個內地網民誤會成「說國語額外收費2元」，於是紛紛發帖稱感到「被歧視」。（小紅書）

該張賬單照片近日在小紅書上流傳，從照片可見，原樓主在某餐廳點了個56元的日式豆腐味菜番茄粉絲湯飯。而賬單上另出現1項「~國語」項目，而「國語」一欄後方沒有收費；另有1項2元的收費項目，但並未說明收費原因，僅簡單列出「+$2」。

內地網民誤信「說國語額外收費2元」

原帖現已不可尋，但小紅書上有多名用戶均使用同張有紅圈標示的照片發帖，甚至有人以「說國語要加錢你敢信，這賤地方誰愛去誰去哦」、「這算是歧視嗎」等為題發帖，而帖文大多標注「#香港」、「#港式茶餐廳」、「#香港旅行」等字眼。有內地網民似是誤會有香港餐廳濫收費用，誤信「說國語額外收費2元」的說法，氣極留言「這就是歧視啊！」、「應該報警」。

多名小紅書用戶使用同張有紅圈標示的照片發帖批評。（小紅書）

網民推斷：寫「國語」為提醒員工用普通話叫號

雖然當中大部份帖文現已被刪去，但仍被人截圖轉載，及上傳至其他社交平台。有網民指出賬單疑點，認為並非使用國語要收費，反指2元可能是外賣餐具收費，至於標示「國語」，則是提醒員工通知客人取餐不要使用廣東話，要改以普通話叫號，「只是外賣盒加$2，貼心標註要用國語和你溝通。這麼好的餐廳你還要造謠，下次請不要來！」、「人家只是備註一下讓服務員跟你說普通話可以更好的服務」、「張單個餐後面有費用，但係第二欄國語後面係無費用」、「標注『國語』是方便叫號和找人，不然店員一直用廣東話找150號，這張單子的主人也聽不懂」。

有網民懷疑有人故意發帖製造「說國語要收費」的假象，以「增加平台流量」。（小紅書）

網民質疑有心人為流量造謠

另有網民懷疑有人故意隱瞞細節發帖以「增加平台流量」，並斥責這些發帖者為吸引關注而製造「說國語要收費」的假象，「引流的，昨天到現在第5個了」、「這張圖片今天已經看到4、5次了，傳來傳去真的有夠離譜」、「造謠生事，圖什麼！」。

（小紅書、Threads）