的士司機唔識路！拿出紙版地圖搵路　網民欣賞：起碼努力解決問題

現今不少駕駛者都會使用網上導航系統，以便準確、快捷地到達目的地。不過有乘客近日分享搭的士奇遇，事關他遇到有的士司機表示「唔識路」，竟然拿出紙版地圖嘗試找路，錯愕不已並將照片上傳到網上，引來網民討論。



有網民對司機「唔識路」感到驚訝，「實體地圖留返畀行山人士用，揸車唔識用導航，揸巴士、小巴唔會更好咩？」。不過有人認為手機地圖亦未必準確，「實體地圖先寫得清楚」、「單程路、禁左或右轉、禁區唔俾上落客，同埋可以一眼睇（晒）成個區，容易啲搵路」，同時欣賞司機努力解決難題，「起碼佢真係努力去解決問題，唔係話唔識路唔去」、「無問題，佢睇完專心揸車，你又到達目的地」。



有港男搭乘的士時，遇到有司機「唔識路」，並以紙版地圖找路。（示意圖／資料圖片）

的士司機「唔識路」 靠紙版地圖引路

該乘客在threads帳號發帖，指日前搭乘的士準備前往荔枝角，不過司機聽聞地點後卻表示「唔係好識路」，樓主本來打算讓對方使用網上的地圖引路，詎料司機突然拿出紙版地圖嘗試找路，當下感到愕然遂拍下照片。

從樓主分享的照片所見，目測該的士司機年紀不算大，相信當時正值停車期間，司機於是指着紙版地圖嘗試找路以便到達目的地；而他軚盤前方擺放多部電話。

的士司機拿出紙版地圖找路。（threads圖片）

部份網民提出質疑 職業司機應熟悉所有道路？

帖文引來網民熱議，有人批評的士司機理應要熟悉所有道路，「實體地圖留返畀行山人士用，揸車唔識用導航，揸巴士、小巴唔會更好咩？」、「見到咁情況就搭另一部的士，除非你教到佢行邊條路線」。惟有人覺得手機地圖亦未必百分百準確，「應該係俾Google Maps昆過先用實體地圖」、「實體地圖先寫得清楚」、「單程路、禁左或右轉、禁區唔畀上落客，同埋可以一眼睇（晒）成個區，容易啲搵路」、「有時App都未必有實體地圖準，而且成日唔準，仲花時間搵」。

司機獲讚賞：起碼佢努力去解決問題

有網民就欣賞的士司機靠自己解決難題，「佢肯拎都好呀，我遇過一個唔肯（用）Google要我帶（路），但我自己都唔識路」、「起碼佢真係努力去解決問題，唔係話唔識路唔去」、「好嘢嚟，無電都照行，又有懷舊作用」、「香港話細唔細，識晒所有路唔容易，佢肯盡力搵路，值得讚許」、「無問題，佢睇完專心揸車，你又到達目的地」，並笑稱「佢真係唔識㗎喎」、「成語：有備而來」。

（threads＠w.king.tak）