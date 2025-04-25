拎大膠樽裝免費水！男子港鐵站拖買餸車裝水被公審　網民：咁都得

港鐵於全港36個車站設置飲水機供乘客使用，近日有網民發文公審1名男子帶同購物車及大膠樽，使用港鐵站飲水機裝免費水。帖文引來網民分成兩派爭論男子的行為，有人斥男子寒酸及濫用水機，擔心日後港鐵會增設使用條件，降低便利度，「水值幾錢窮到咁？」、「玩爛咗，遲啲可能要搞到要拍八達通，仲要每天只可以取1次」。亦有網民認為男子沒影響到他人，行為並無不妥，「一來免費，二來無影響到人，我就覺得無問題！」、「有陣時唔了解對方情況，就唔使講太多，有需要咪攞」。



有網民發文公審1名男子帶同購物車及大膠樽，使用港鐵站飲水機裝免費水。（Threads圖片）

公審男子的網民於Threads發文貼出照片，可見1名男子站在港鐵站飲水機旁，水機中放了1個大膠樽，而其身旁放有1部摺疊式購物車，帖文寫道：「為咗慳錢，喺地鐵攞水咁都得。」

公審男子拿大膠樽裝免費水

有網民批評男子濫用水機，「人哋畀啲水你方便無水時飲，你裝成桶嚟帶走拎去第二到？所以咪話公民教育好重要，免費水都要濫用」、「水係俾人裝走，但係唔係咁樣濫用，同啲人濫用救護車有乜分別？合法而不道德」、「啲人真係好笑，咁都話影響唔到人，大量出現呢啲人之後就唔會再有免費水機㗎喇」、「慳同貪係兩回事，慳係節省自己擁有的，貪係佔取利益、佔便宜、貪圖小利」。

港鐵於全港36個車站設置飲水機供乘客使用。（港鐵YouTube影片截圖）

港鐵飲水機符合衛生防護中心指引。（港鐵YouTube影片截圖）

港鐵飲水機採用隱蔽式出水口設計，安全衛生。（港鐵YouTube影片截圖）

網民：濫用水機 VS 有需要咪裝

不過也有網民撐男子，指出設置水機就是予人使用，「你可以話肉酸，但其實我睇唔到有咩問題，咁人哋就係畀人裝水㗎嘛，佢又唔係阻到其他人裝，整件事亦無違反設置水機嘅目的」、「如果佢攞完去倒就要鬧，但如果佢有需要/要慳錢拎去飲咪攞」、「佢覺得咁樣托幾支水返屋企係開心過交水費嘅，有咩問題？」、「你話後面有一堆人排緊隊就話啫，無人排緊我唔覺得有咩問題」。

根據港鐵網站資料，目前港鐵於36個車站出口非付款區設置飲水機，方便乘客自備水樽補充飲用水，目的為支持環保，並提升乘客整體的乘車體驗。

港鐵飲水機位置▼▼▼