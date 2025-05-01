奉旨？阿姐命令式要求幫「搬手推車落車」　後生仔批無禮決定咁做

有求於人時，有禮貌是常識吧！日前有後生仔乘車時遇到無禮長者乘客，當時他正準備下車，突然被阿姐捉住手臂，以命令式口吻要求他「你幫我拎架車落去」，不滿對方態度如同奉旨，故向對方表示「我唔介意幫你，但（你）都講句唔該啊」，連旁觀者亦出言批評阿姐無禮貌。



事主最後趁下車時加速離開，並沒有幫助阿姐，事後更公開事件批評「宜家啲老人家愈嚟愈無禮貌」，引來不少網民斥責阿姐態度離譜，「無人老奉要幫佢」、「拎唔到架車就唔好帶架車出街啦！」。



有長者以手痛為由，要求後生仔幫忙搬手推車下車，卻是以命令式口吻被公審。（《下流上車族》劇照）

該後生仔在threads帳號發帖，開宗明義批評「宜家啲老人家愈嚟愈無禮貌」。樓主闡述當時正準備下車，突然被人從後捉住手臂，回頭發現1名戴口罩阿姐，命令他「你幫我拎架車落去」，當時感到錯愕，形容對方態度「老奉到我以為我識佢咁，超自然」。

旁觀者發聲 斥阿姐無禮貌

樓主即時反問對方原因，對方才解釋自己手痛，他聞言指不介意幫手，「但（你）都講句唔該啊」，另一位站在後方、目睹過程的女士亦替樓主發聲，「係呀，（你）都講句唔該」。

事後1句陰陽怪氣 樓主拒幫即走

阿姐雖然向樓主表示「唔該」，但同時陰陽怪氣指樓主若然介意，就不用幫忙。樓主覺得對方惱羞成怒，於是趁車門打開時加速離開，事後批評阿姐無禮貌，認為對方需要再受教育，又強調自己無意令任何人難堪，但感激有人幫忙發聲，稱「真係幾爽」。

事主之後趁車門打開時加速離開，並沒有幫忙阿姐搬車。（《大叔的愛》劇照）

網民：無人老奉要幫佢

許多網民紛紛批評該阿姐態度惡劣，「老公主，仲可怕」、「後生點解一定要幫，後生都可以手痛㗎！再者係態度問題，宜家太多人倚老賣老！」、「無人老奉要幫佢」、「拎唔到架車就唔好帶架車出街啦！」、「我係你會即刻揈開佢隻手頭也不回，即刻走」。

無禮事件逐個睇

亦有留言分享曾遇到無禮事件，「喺深水埗等巴士俾個勁麻甩阿婆一嘢大力拍我膊頭，呼喝問我架巴士去邊，唔答佢又話我聾」、「之前搭機場巴士排緊隊，前面個呀婆問架車仲有幾耐到，我答應該差唔多，佢叫我打開個App check，又係一句唔該都無」、「之前喺順豐拎嘢，有個呀嬸肥屍大隻叫我拎佢件貨上樓，唔知邊到嚟嘅公主」」。

（threads＠theperfectchaoss）