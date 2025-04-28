瞞妻赴泰玩樂！印男怕被抓包「水洗護照」　遭海關截停下場恐更慘

瞞妻尋歡瞞出禍！印度有男子日前入境當地機場時表現鬼祟，而且護照出現多處破損兼褪色，即時被海關方面人員截停，才坦承原來他瞞着妻子偷偷前往泰國尋歡作樂，擔憂東窗事發，竟然想到「用水洗護照」方法，企圖將泰國的出入境印章洗掉，以瞞天過海。



男子目前被控多項罪名，包括《偽造》、《意圖欺詐偽造》、《使用偽造文件》等多項罪名；而根據印度於1967年頒布的《護照法》，故意損壞護照行為亦屬於刑事罪行，可能會面臨巨額罰款外，甚至會被判刑。



印度有男子到泰國尋歡作樂，事後為隱瞞妻子，以水清洗護照上的出入境印章。（示意圖／GettyImages）

護照印章模糊有損毀 男子機場入境被截停

綜合印度、泰國等媒體報道，一名來自印度阿默達巴德西南部帕爾迪（Pardi）的28歲男子，日前從杜拜返回印度，當他從印度機場入境時，有海關人員發現其行跡可疑，加上留意到其護照上入境印度的印章模糊兼有損毀，於是上前將他截停。

承認瞞妻赴泰玩樂 怕被抓包「用水洗護照」

男子見狀只好承認，他曾經用水擦拭護照頁面，試圖清除他出入境記錄，特別是與泰國有關的印章，事關他曾經瞞着妻子偷偷前往泰國尋歡作樂，擔憂事後被對方抓包，所以企圖「用水洗護照」，以瞞天過海。

男子向海關人員承認，以水清洗護照是為了隱瞞妻子，其曾經到泰國玩樂。（示意圖／資料圖片）

另損多個出入境記錄 即場被警方拘捕

不過男子舉動可謂得不償失。當地海關人員透露，男子行為同時損壞約8至9個、由2017年至2025年間簽發的印章，當中主要為加爾各答、孟買、德里、阿默達巴德等印度主要城市的出入境的記錄，故當場被警方拘捕。

故意損壞護照涉犯刑事罪 下場或更慘

涉事男子目前被控《偽造》、《意圖欺詐偽造》、《使用偽造文件》等多項罪名。另外根據印度在1967年頒布的《護照法》，故意損壞護照乃屬刑事罪行，除了可能會面臨巨額罰款外，甚至會被判監。印度移民官卡拉馬塔（Kuldeep Karamata）警告，即使是意外損壞的護照也可能成為移民局拒絕入境的理由，需要重新簽發。

（綜合）