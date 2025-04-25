日本立川黑部雪牆上發現這「6個中文大字」 台網民轟：超級丟臉
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
網友24日凌晨在臉書社團「匿名2公社」中曝光在日本知名旅遊景點立山黑部雪牆照片。
因為上頭疑似留有台灣旅客寫下的「大罷免、大成功」6字字樣，讓他想問：「這算發揚台灣嗎？」一看就知道是台灣人寫的。
點圖放大瀏覽更多立川黑部的照片：
+13
但有網友在留言區反駁，認為立山黑部的雪牆原就能供遊客留言，在此留言並無不妥；雖然如此，仍有大批網友痛罵綠營支持者的素質極低，認為罷免活動行為就在台灣內就好，到了日本還留言宣傳，真是丟台灣人的臉。
原PO表示：「在日本立山黑部的雪牆上看到這些字，一看就知道台灣人寫的，這算發揚台灣嗎？」該文引來大批網友留言，有人氣罵：
「一堆走火入魔的綠浩克」
「超級丟臉，真的沒救了」
認為到了日本知名景點寫下這些政治支持話語似有不妥；有人還嘲諷可能是民進黨團總召柯建銘留的，因為他日前去日本旅遊都還帶著大罷免的宣傳旗幟。
但也有網友反駁說，立山黑部的雪牆原就能供遊客留言：
「明明就有解釋那是給人家留言的」
「就供遊客留言專用的雪牆，丟臉什麼了？」
「沒去過也可以爬一下文，本來就是供旅客留言的牆」
認為在此留言並無不妥。
【延伸閱讀】台灣遊客東京上野車站「超失禮行為」惹怒全場 日本站務員出手了（點圖放大閱讀）：
+10
延伸閱讀：
UNIQLO不只賣衣服！全台僅5間店有「這服務」 網讚：很方便
「看到xx打半圈」他問駕訓班只背口訣會開車？網笑：這技術練到極致
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】