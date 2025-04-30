老公與美貌單親媽同事太親密　深夜仍傳訊　人妻不安網民教這樣做

要走到婚姻階段並不容易，但夫妻間的信任卻可能輕易瓦解。近日有人妻覺得丈夫與公司1名年輕貌美的單親媽媽女同事過從甚密，日常工作日對夜對，到了晚上還繼續互傳訊息。人妻為此感到不滿，不知是否應該直接向丈夫說明。而帖文引起網民熱議，有人覺得樓主丈夫很可能已經出軌，並大罵他「渣男」，亦有不少人好心安慰樓主，並建議她直接與丈夫談談。



有人妻覺得丈夫與公司女同事過從甚密，為此感到憂慮。(《鬼同你OT》劇照）

該名人妻在香港討論區以「發現老公和女同事過於親密」為題發帖，透露她曾離婚，現與第二任丈夫育有1子，近來卻覺得現任丈夫與公司女同事相處過於親密。她表示，丈夫與女同事經常一起工作，不但出雙入對，到了晚上12時還會繼續傳訊聊天。

「一般靚女」單親媽媽主動親近丈夫

樓主表示應是女同事「主動」與她丈夫親近，並透露對方「後生過我幾年、一般靚女」，且是名單親媽媽，需養育2個兒子，又質疑對方「知道我老公有啲錢就主動黐埋嚟」。樓主為此感到憂慮，「我想同老公傾我唔鍾意咁樣，但係又唔知點講」，故發帖詢問網民。

網民建議「直接講」

除了有網民覺得樓主丈夫可能已經出軌，並鬧他「渣男」外，還有不少網民都留言安慰樓主。亦有人建議她直接與丈夫討論，但要注意態度不能「太惡」，以免有反效果，「直接同佢講啦，唔係自己辛苦」、「即時同你老公講，等佢知你知道，就無咁大安旨意出去滾」、「計我話就直接講，我渣男一個經驗豐富，呢個方法最有效」，也有人提醒「不要在老公面前講女方壞話，否則只有反效果」。

有網民建議樓主直接與丈夫討論，說明不太喜歡他與女同事過於親近。（《多功能老婆》劇照）

另有網民勸樓主不必過於擔憂，更指出「男人玩完就返屋企」，「出面啲女人玩還玩，同結婚嗰個係唔同嘅」、「佢兩個名不正則言不順咁樣搞埋一齊，唔可能會有名正言順嘅一日嘅啦」。

（香港討論區）