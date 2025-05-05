公屋｜港島家庭首派青衣長康邨　原想放棄1原因轉軚　網民︰恭喜

輪候公屋等同抽獎，雖然有時未必是最心儀單位，但「有瓦遮頭」總是好事。有網民匿名發文，指過往一直住在港島，約8年前申請2人公屋，最近收信首派青衣長康邨，「本來心郁郁等二派，不過見（其他申請者）狂派東涌，仲要山旮旯」，決定接受第一派結果，同時向其他輪候者表示「祝各位好運」。



許多網民留言指「去青衣點都好過去東涌，始終青衣已經發展咗咁多年，配套好好多」、「青衣出市區都方便」、「恭喜晒」，但亦有人認為「鍾意東涌多過青衣，青衣成個區好舊，全部都係老人多」。



樓主最近首派青衣長康邨，一度打算等第二派。（示意圖/資料圖片）

樓主等8年 第一派青衣長康邨

樓主在facebook專頁「香港公營房屋討論區(FB版) 公屋 居屋 綠置居 租置 房協 簡約公屋 裝修 傢俬 平面圖 業旺邨 滿田邨 雅田樓 翔東邨 雋東邨 彩石邨」表示，自己和家人申請擴展市區2人公屋單位，前後「排咗8年」，2025年4月收信，第一派青衣長康邨。

一度打算等二派 最後決定接受

由於樓主本身一直住港島，所以一度打算等第二派，但聽聞其他申請者獲派東涌，而且位國比較偏遠，因此決定接受長康邨，同時祝願大家獲批心儀單位。

但樓主聽聞其他申請者獲派東涌，而且位國比較偏遠，因此決定接受長康邨。（示意圖/gettyimages）

網民意見紛紜 同樣恭喜

大量網民認為「青衣方便好多」、「除非你住得好近東涌市中心，如果唔係出入，都係好麻煩」、「恭喜恭喜」，但有網民覺得「東涌都好方便又新樓」、「如果廿幾卅年前入去青衣就正，𠵱家變晒老人邨啦」。

（facebook專頁「香港公營房屋討論區(FB版) 公屋 居屋 綠置居 租置 房協 簡約公屋 裝修 傢俬 平面圖 業旺邨 滿田邨 雅田樓 翔東邨 雋東邨 彩石邨」）