鐵砂掌？背心女遭單車阿伯大力打背　留恐怖血紅掌印　網民籲尋兇

台灣近日發生1宗少女在街頭遇襲事件，當地1名16歲少女穿背心逛街時，突遭1名陌生伯伯猛力拍打背部！少女毫無防備下被打一掌，背部留下清晰的鮮紅色掌印，足證男子施襲力度之強。少女事後急往報警及驗傷，當地警方已鎖定疑犯特徵及行蹤，將盡快追緝歸案。



不少網民看到事主傷勢都心痛她無辜被打，又形容涉事阿伯如使出「鐵砂掌」，力度極猛，「看着就好痛」、「這麼紅也太誇張了吧」；有附近店主更主動留言詢問「需要提供您監視器畫面嗎？」。



台灣1名16歲少女與友人逛街時，突遭1名陌生男子用手掌猛擊背部。（示意圖，GettyImages）

綜合台媒報道，事發於24日（周四）下午約1時30分，台灣16歲林姓少女於台南市與友人逛街時，1名陌生伯伯騎單車悄然靠近她身後，伯伯忽然出手施襲，向林女背部猛力打出一掌，隨後迅速騎單車逃離。

少女背部留鮮紅掌印

林女背部留下1個鮮紅掌印，指痕清晰可見，而傷處皮膚紅腫，可見伯伯拍打的力度非常猛烈。林女事後在社交平台Threads發帖訴說事件，「我沒想到現在大白天走在路上都可以被陌生人打一巴掌了…而且真的非常大力。跟他完全不認識，打完他就騎腳踏車騎超快走了，當下超級傻眼，整個傻在原地」。而由於傷處疼痛不適，林女之後去了報警及驗傷。

林姓少女背部留下清晰鮮紅掌印。（「fdy_yan」Threads）

附近店主主動聯絡提供監控

不少網民看完照片都為林女心痛，「看着就好痛」、「這掌紋清晰可見，當下差點被扇倒吧」、「這麼紅也太誇張了吧」；亦有人對她遭受無妄之災而感到氣憤，紛紛留言譴責犯人行為，「這什麼神經病」、「好心疼你…哪來的神經啊，好生氣！」、「這種陌生突襲超可惡」。亦有附近店主主動留言詢問「需要提供您監視器畫面嗎？」。

另有報道指，有附近店家看到監控影片後，認出懷疑打人的伯伯，並指伯伯時常穿女裝在該處出沒，「（伯伯）都會打扮得比較奇裝，然後騎着腳踏車就男扮女裝這樣」。

當地警方已鎖定涉案疑犯

台南市警二分局博愛派出所所長梁植森表示，警方接報後即時查閱案發地點附近監控，現已鎖定涉案疑犯的特徵及行蹤，將盡快查緝歸案，以釐清他的犯案動機及相關案情。

當地警方也呼籲民眾，如遇可疑人物接近，要提高警覺並盡快報警求助。另外，警方亦會持續加強巡邏密度。

（綜合）