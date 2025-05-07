爸爸與大肚小三「逼死母」！多年後竟上門要求女兒咁做　結局爽了

出軌造成的家庭悲劇，實在令人痛心！有台灣女生近日在網上講述父親多年前靠母親娘家資助經商，之後竟出軌公司員工，甚至帶着懷孕的小三上門強迫母親離婚。事件除導致父母婚姻破裂，樓主母親還抑鬱自盡，令樓主自幼就在缺少父母的環境下長大。如今樓主長大了，父親竟還對她提出離譜要求，希望她能資助他們的私生女出國讀書，令她氣極發帖稱「誰會想幫小三的女兒出學費」。



有台灣女生指父親與懷孕小三上門迫母親離婚，令母親抑鬱自盡，多年後竟想她資助他們的私生女出國求學。（電視劇《夫妻的世界》劇照）

該名台灣女生在Dcard以「誰會想幫小三的女兒出學費」為題發帖，訴說對父親的失望之情。

窮小子愛上富家女 獲資助後卻出軌員工

樓主透露父母多年前的愛恨糾葛，她表示父親出生草根階層，而母親家境殷實，父親於大學時期結識母親後就展開猛烈追求，最終打動母親，兩人畢業後就馬上結婚。由於母親的娘家甚是富有，決定提攜幫助父親，資助他經商。

樓主指父親經商能力不錯，生意做得風聲水起，但是在生意好起來後，他的心態也「開始膨脹」，並與公司員工出軌，發展婚外情。當小三懷孕後，父親還帶着小三上門迫母親離婚。

樓主指父親多年前靠母親娘家資助經商，之後竟出軌公司員工，還有了個私生女。（《春嬌救志明》劇照）

母親難解鬱結終自盡

樓主表示，父母在她8歲時離婚，而父親出軌的殘酷事實令母親精神大為受創，「這加重了我媽的憂鬱症」。遺憾的是，樓主母親一直未能走出情緒低谷，最終在樓主13歲時，母親自殺身亡。此後，樓主由外公撫養長大，所幸的是外公與2個舅舅十分疼愛她，給予她安穩的生活。

多年後重逢 父親竟提離譜要求

在樓主的成長過程中，她與父親僅有一點聯繫。直至近日，她的父親忽然聯絡她說想要一起吃頓飯，「我想說只是吃個飯而已就答應了」。結果樓主一到餐廳就見到小三及其女兒也在場，她氣得拂袖而去，卻被父親拉回餐廳。隨後父親更向她提出要求，指他與小三的私生女已經17歲，正考慮出外留學，希望樓主能資助同父異母的「妹妹」出外讀書。

樓主得知原來父親公司受疫情影響，公司受創幾乎破產，如今就打起如意算盤，貪圖她外公的錢，「看來我爸是看準了我外公的資產，知道外公很疼我，覺得只要我跟外公開口要錢絕對不會被拒絕」。

樓主指父親當年與懷孕小三上門迫母親離婚，最終「害死」她的媽媽。（《翠絲》劇照）

發火狠批父親一家「不要臉」

樓主又透露，私生女一直都知道自己母親是小三「迫宮」上位，卻沒有低調行事，反而多次透過社交媒體騷擾她。而現在聽到父親的離譜要求，更是令她怒不可遏，當場發火怒斥三人。她先嘲諷私生女想要錢出外讀書，「可以學學你媽啊，去當個有錢老闆的小三」，之後又譏諷小三「你快教教你女兒怎麼勾搭人夫啊，家學淵源她應該很快就學會了」，最後則怒批父親「不要臉」，甚至直言「真的有夠讓人惡心，以後不准再聯絡我」。

懷疑父親當年故意接近母親

事後，她認為父親為人急功近利，甚至懷疑「說不定當初他也只是看我媽家裏有錢才追求她的吧」，而現時她也已對父親絕望，對他及小三一家也是恨之入骨。她將此事告知舅舅，由舅舅出面要求父親不要再與她聯絡，並正考慮諮詢專業人員尋求與父親斷絕關係的可能。

如今樓主長大了，父親竟還對她提出離譜要求，希望她能資助他們的私生女出外讀書。（《春嬌救志明》劇照）

網民鬧爆「渣男」

帖文引起網民熱議，不少人大罵樓主父親是渣男，「你爸真的有夠不要臉還有母女也很不要臉」、「年輕時追千金小姐獲得岳父資助，老了還是透過女兒想拐岳父的錢」、「不要臉的一家」，也有人表示「你媽被他們害死，沒有討回財產就不錯了」、「和小三把妻子害死，還有臉拿錢」。

另有網民讚揚樓主應對如流，「你做得太好了！」、「真的超惡心！你罵得好」、「完全大女主等級的見識和氣場，你外公對你的培養真的有厲害到」、「罵人不帶髒話，而且邏輯滿分攻擊力滿級」。

（Dcard）